مبابي: الانتقال لـ ريال مدريد؟ لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل

الأحد، 20 يناير 2019 - 22:34

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - ليون

لم يُغلق كيليان مبابي جوهرة فرنسا وباريس سان جيرمان الباب أمام إمكانية انضمامه إلى ريال مدريد.

مبابي الذي أكمل عامه الـ 20 مؤخرا، حصد جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم وكذلك لاعب العام في فرنسا وأفضل لاعب شاب في العالم.

وتحدث مبابي عن مستقبله قائلا: "أنا سعيد للغاية بكيفية سير الأمور معي في باريس سان جيرمان".

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وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة AS الإسبانية "عقدي ممتد مع سان جيرمان لـ 2021 ولذلك فهذا ليس الوقت للتفكير في أي أمور أخرى".

وأجاب مبابي على سؤال (هل قد تنتقل إلى ريال مدريد؟) قائلا: "أنا بخير هنا في سان جيرمان ولكن في كرة القدم لا أحد يعلم ما قد يحدث".

وأتم "لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل".

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو أولا على سبيل الإعارة قبل أن يٌفعل النادي الباريسي عقد الجوهرة الفرنسية ويضم اللاعب بشكل نهائي.

ولعب مبابي 22 مباراة هذا الموسم مع باريس سان جيرمان ونجح في تسجيل 18 هدفا وصناعة 10 أهداف.

ريال مدريد تخلى عن نجمه كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية. رونالدو إلى يوفنتوس.

وتعاقد النادي الملكي مع فينيسيوس جونيور وماريانو دياز في خط الهجوم.

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