أس: محاولات رونالدو مستمرة لإقناع مارسيلو بالانضمام لـ يوفنتوس

لم يستسلم كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في محاولاته لإقناع مارسيلو بترك ريال مدريد والانضمام لكتيبة السيدة العجوز، حسبما كشفت صحيفة أس الإسبانية.

زلزال ضرب قلعة الملكي ريال مدريد خلال الصيف الماضي. رونالدو يقرر الرحيل والانضمام إلى يوفنتوس.

لكن على ما يبدو فأن رونالدو يريد إقناع صديقه مارسيلو بفعل نفس الأمر والرحيل من مدريد والانضمام لـ يوفنتوس.

وأشارت صحيفة أس إلى "التواصل بين رونالدو ومارسيلو مستمر على الرغم من رحيل كريستيانو إلى يوفنتوس".

ووفقا لمصادر أس، فـ"رونالدو يبذل جهدا كبيرا ومستمرا لإقناع مارسيلو بالانضمام إلى يوفنتوس".

لكن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق.

ريال مدريد لن يستمع لأي عروض لضم مارسيلو ولن يفكر في ذلك على الإطلاق، إلا في حالة خرج اللاعب وأبلغهم برغبته في الرحيل.

عقد مارسيلو صاحب الـ 30 عاما يمتد مع ريال مدريد حتى 2022.

وشارك ظهير أيسر ريال مدريد في 19 مباراة هذا الموسم مع الفريق الملكي ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

وجلس مارسيلو على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين لـ ريال مدريد في الدوري.

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