مواعيد مباريات الإثنين 21 - 1- 2019 - منتخب اليد يواصل المغامرة.. وقمة آسيوية

الإثنين، 21 يناير 2019 - 00:44

كتب : FilGoal

إسلام حسن - منتخب مصر كرة اليد

بعدد قليل من المباريات، لم يفقد يوم الإثنين 21 يناير 2019 أهميته بشكل كامل، مع وجود بعض المواجهات التي تستحق المتابعة.

Filgoal.com يقدّم مواعيد مباريات الإثنين والقنوات الناقلة والمعلقين.

تعرّف على مواعيد كل المباريات من هنا

يواصل منتخب مصر مغامرته في كأس العالم 2019 لكرة اليد، ويخوض ثاني مبارياته في الدور الرئيسي، أمام الدنمارك صاحبة الأرض هذه المرة، في تمام التاسعة والنصف مساء. تُنقل المباراة عبر نايل سبورت، ويعلق عليها خالد خيري.

وفي كأس آسيا 2019، يصطدم المنتخب السعودي بغريمه الياباني في كلاسيكو قاري وتكرار لنهائي نسختي 1992 و2000. مباراة دور الـ 16 تقام في الواحدة ظهرا، وتُنقل عبر beIN MAX 1، ويعلّق عليها رؤوف خليف.

كما تواجه الإمارات صاحبة الأرض نظيرتها قيرجيزستان في السابعة مساء، وتُنقل كذلك عبر beIN MAX 1، ويعلّق عليها حسن العيدروس.

وفي الدوري الإيطالي يخوض يوفنتوس حامل اللقب آخر 7 مواسم أولى مبارياتها بعد التتويج بكأس السوبر، عندما يستقبل كييفو فيرونا في التاسعة والنصف مساء. تُنقَل عبر beIN Sports 4، ويعلّق عليها محمد بركات.

وفي الدوري التركي يقود محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه فريقه قاسم باشا في مواجهة ريز سبور، في تمام السابعة مساء.

كأس آسيا كأس العالم لكرة اليد تريزيجيه يوفنتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

لاعب ليجانيس: تبًا لقد نالوا منا.. أخطاء حكام الفيديو تجعلنا أكثر غضبا 32 دقيقة | أوروبا
بوسكيتس: ماذا توجب على سواريز أن يفعل؟ قدمه لن تختفي فجأة 57 دقيقة | أوروبا
صبري رحيل: مفاوضات بيراميدز استغرقت يوما.. وجاهز لمواجهة الزمالك ساعة | الدوري المصري
رئيس الاتحاد يعلنها: صبري رحيل إلى بيراميدز مقابل أحمد توفيق ساعة | الدوري المصري
رئيس المصري: إسلام عيسى = 10 ملايين دولار ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 21 - 1- 2019 - منتخب اليد يواصل المغامرة.. وقمة آسيوية ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 2 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 3 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 4 مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري

قد ينال إعجابك