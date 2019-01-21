أُحد السعودي: نفاضل بين مؤمن زكريا ولاعب مغربي.. القرار النهائي خلال 24 ساعة
الإثنين، 21 يناير 2019 - 00:02
كتب : FilGoal
جدد سعود الحربي رئيس نادي أُحد السعودي الرغبة في التعاقد مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي.
مؤمن زكريا
النادي : الأهلي
وصرح الحربي عبر برنامج "نمبر وان": "مؤمن اسم جيد وإضافة للدوري السعودي، ولدينا رغبة في ضمه، ولكن لم يتم الاتفاق على قيمة التعاقد".
وأضاف: "ننتظر عودة المدرب عمار السويح من تونس لحسم القرار النهائي خلال 24 ساعة، ومناقشة الخيارات المطروحة في سوق الانتقالات الشتوية بين مؤمن زكريا ولاعب آخر مغربي".
وأشار: "سنناقش الأمر مجددا لتحديد إما التقدم بعرض جديد للأهلي أو سحب العرض".
وأشار الحربي: "الدوري السعودي ينتهي في 2 مايو المقبل، ويتبقى على نهاية الشهر الجاري أيام قليلة، لذا أرى أن العرض مناسب وسيكون أشبه بإعارة مدتها 3 أشهر ونصف".
وأتم تصريحاته: "إذا وافق الأهلي على العرض فأهلا وسهلا، وإذا لم يوافق سنبحث الخيارات الأخرى، نتطلع للوصول لاتفاق مع إدارة الأهلي أو اللاعب ذاته".
ويحتل أحُد المركز الأخير في الدوري السعودي برصيد 6 نقاط من فوز واحد و3 تعادلات و12 هزيمة.
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