أُحد السعودي: نفاضل بين مؤمن زكريا ولاعب مغربي.. القرار النهائي خلال 24 ساعة

الإثنين، 21 يناير 2019 - 00:02

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا - الأهلي - النجوم

جدد سعود الحربي رئيس نادي أُحد السعودي الرغبة في التعاقد مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي.

وصرح الحربي عبر برنامج "نمبر وان": "مؤمن اسم جيد وإضافة للدوري السعودي، ولدينا رغبة في ضمه، ولكن لم يتم الاتفاق على قيمة التعاقد".

وأضاف: "ننتظر عودة المدرب عمار السويح من تونس لحسم القرار النهائي خلال 24 ساعة، ومناقشة الخيارات المطروحة في سوق الانتقالات الشتوية بين مؤمن زكريا ولاعب آخر مغربي".

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وأشار: "سنناقش الأمر مجددا لتحديد إما التقدم بعرض جديد للأهلي أو سحب العرض".

وأشار الحربي: "الدوري السعودي ينتهي في 2 مايو المقبل، ويتبقى على نهاية الشهر الجاري أيام قليلة، لذا أرى أن العرض مناسب وسيكون أشبه بإعارة مدتها 3 أشهر ونصف".

وأتم تصريحاته: "إذا وافق الأهلي على العرض فأهلا وسهلا، وإذا لم يوافق سنبحث الخيارات الأخرى، نتطلع للوصول لاتفاق مع إدارة الأهلي أو اللاعب ذاته".

ويحتل أحُد المركز الأخير في الدوري السعودي برصيد 6 نقاط من فوز واحد و3 تعادلات و12 هزيمة.

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