أُحد السعودي: نفاضل بين مؤمن زكريا ولاعب مغربي.. القرار النهائي خلال 24 ساعة

جدد سعود الحربي رئيس نادي أُحد السعودي الرغبة في التعاقد مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي.

وصرح الحربي عبر برنامج "نمبر وان": "مؤمن اسم جيد وإضافة للدوري السعودي، ولدينا رغبة في ضمه، ولكن لم يتم الاتفاق على قيمة التعاقد".

وأضاف: "ننتظر عودة المدرب عمار السويح من تونس لحسم القرار النهائي خلال 24 ساعة، ومناقشة الخيارات المطروحة في سوق الانتقالات الشتوية بين مؤمن زكريا ولاعب آخر مغربي".

وأشار: "سنناقش الأمر مجددا لتحديد إما التقدم بعرض جديد للأهلي أو سحب العرض".

وأشار الحربي: "الدوري السعودي ينتهي في 2 مايو المقبل، ويتبقى على نهاية الشهر الجاري أيام قليلة، لذا أرى أن العرض مناسب وسيكون أشبه بإعارة مدتها 3 أشهر ونصف".

وأتم تصريحاته: "إذا وافق الأهلي على العرض فأهلا وسهلا، وإذا لم يوافق سنبحث الخيارات الأخرى، نتطلع للوصول لاتفاق مع إدارة الأهلي أو اللاعب ذاته".

ويحتل أحُد المركز الأخير في الدوري السعودي برصيد 6 نقاط من فوز واحد و3 تعادلات و12 هزيمة.

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