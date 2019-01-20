نفى محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم والمشرف على فريق الكرة التقدم بعرض لضم محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق.

محمود كهربا النادي : الزمالك الزمالك

وزعمت تقارير صحفية وجود عرض من العين الإماراتي لضم كهربا من الزمالك مقابل 5 ملايين دولار، وانتشرت صورة للعرض المزعوم.

لكن المشرف على الكرة في العين قال لـFilGoal.com: "لم نفاوض الزمالك لضم كهربا، والتقارير التي ذكرت أننا أرسلنا له عرضا رسميا غير صحيحة".

وأوضح "الورقة التي انتشرت على أنها عرض رسمي من نادي العين لضم كهربا مزورة، وننوي ملاحقة من نشرها قضائيا".

ثم أضاف "لم ندرس ضم لاعبين أجانب في الوقت الحالي لأننا نضم 5 لاعبين أجانب وننتظر من المدير الفني اختيار 4 منهم للاستمرار مع الفريق".

ويتألق كهربا مع الزمالك هذا الموسم حيث سجل 9 أهداف وصنع 6 خلال 14 مباراة لعبهم في الدوري المصري.

وكان رئيس نادي الزمالك أعلن في تصريحات تليفزيونية نيته عقد جلسة مع كهربا لتعديل عقده بعد تألقه خلال الفترة الماضية، وهو ما لم يتم حتى الآن.



































































































































































































































































































































































































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