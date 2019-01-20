مونديال اليد - مصر تخسر أمام النرويج وصيف العالم في الدور الثاني

قدم منتخب مصر لكرة اليد مباراة قوية أمام النرويج رغم الخسارة في افتتاح مباريات الدور الثاني من بطولة العالم لكرة اليد المقامة بدولتي ألمانيا والدنمارك.

وخسر منتخب مصر أمام النرويج وصيف النسخة الماضية من بطولة العالم بنتيجة 28-32 في مباراة قوية وكانت قريبة في معظم الأحيان من الفراعنة لكن خبرة لاعبي النرويج حسمتها في النهاية.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم النرويج بنتيجة 14-16 بينما نجح منتخب مصر في مجاراة النرويج في الشوط الثاني إلا أن حسم لاعبو النرويج النتيجة لصالحهم في أخر ثلاث دقائق من المباراة.

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث لينافس بقوة منتخبي الدنمارك والسويد على بطاقتي التأهل للمربع الذهبي.

أما منتخب مصر فيأتي في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة متفوقا على تونس متذيل الترتيب.

ويلعب صاحب المركز الثالث على تحديد المركزين الخامس والسادس بينما يلعب صاحب المركز الرابع على تحديد المركزين السابع والثامن.

إذ يصعد بطل العالم مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 بينما يتأهل أصحاب المراكز من الثاني إلى السابع إلى ملحق التأهل للأولمبياد.

ويلعب منتخب مصر أمام الدنمارك في التاسعة والنصف من مساء غد الاثنين في الجولة الثانية من الدور الثاني، بينما يواجه منتخب النرويج فريق السويد.

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