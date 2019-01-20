بالفيديو – غاب كين فأنقذهم هاري آخر.. هدف قاتل ينصر توتنام على فولام

الأحد، 20 يناير 2019 - 20:02

كتب : FilGoal

هاري وينكس - هاري كين - توتنام

غاب هاري كين، ليظهر هاري آخر ويحمل توتنام على عاتقه ويقود الفريق لانتصار قاتل أمام فولام. هنا نتحدث عن هاري وينكس.

توتنام انتصر بثنائية مقابل هدف على حساب فولام على ملعب الأخير في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

فولام تقدم أولا بهدف الخطأ في الدقيقة 15 عن طريق بديل هاري كين. نعم فيرناندو يورينتي سجل ولكن في شباك فريقه، ليضع فولام في المقدمة.

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وعان توتنام بشدة قبل أن يدرك التعادل في الشوط الثاني عن طريق ديلي آلي من رأسية متقنة في الدقيقة 50.

وسقط ديلي آلي متأثرا بالإصابة ليغادر أرضية الملعب في الدقيقة 86. إصابة جديدة ضربت صفوف الفريق اللندني بعد إصابة هاري كين.

ولكن هاري وينكس ظهر لينقذ توتنام ويسجل رأسية قاتلة في الدقيقة 93.

وينكس يسجل وينصر توتنام على حساب فولام.

ووصل توتنام للنقطة 51 في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد فولام في المركز قبل الأخير عند النقطة 14.

منافسة الصراع الرباعي مازالت مشتعلة في إنجلترا.

توتنام ثالثا 51 نقطة. تشيلسي رابعا 47 نقطة. أرسنال ومانشستر يونايتد 44 نقطة.

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