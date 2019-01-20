إبراهيموفيتش: أنا باق في جالاكسي لأنني أردت ذلك.. وما حدث العام الماضي أحزنني

الأحد، 20 يناير 2019 - 19:59

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش

أكد زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاكسي إنه سيبقى في ناديه، لأنه يريد ذلك.

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : لوس أنجلس جالاكسي

وقال إبرا في تصريحات نقلتها موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أردت دائما البقاء في لوس أنجلوس، هذه كانت أولويتي".

وأضاف "أنا متأكد أنني أستطيع إفادة الفريق والدوري الأمريكي وجمهوري الذي يتابعني هنا".

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وشدد السويدي "العام الماضي حدث أمر أحزنني. أحب رفع الكؤوس في أي مكان. في أي مكان أذهب أرفع كؤوس البطولات، وهذا لم يحدث العام الماضي وهذا يجعلني حزينا".

وأكمل "في العام الحالي سيكون هناك تحدي، هو أن نفرع البطولات. أشعر أنني أقدم أداء جيدا وهذا هو الأمر الأهم".

وانتقل إبرا إلى لوس أنجلوس جالاكسي في مارس الماضي، بعد فترة من مانشستر يونايتد، في ظل تقارير ربطته بميلان الإيطالي هذا الشتاء.

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