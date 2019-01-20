الزمالك يتجنب مواجهة ناديين عربيين في مجموعات الكونفدرالية

لن يواجه الزمالك ناديين عربيين في دور المجموعات بالكونفدرالية بعدما ضمن التأهل لهذه المرحلة بإقصاء اتحاد طنجة المغربي يوم السبت.

ولأن الزمالك النادي صاحب ثاني أفضل تصنيف من بين الفرق المشاركة في الكونفدرالية فإنه سيكون في المستوى الأول حين تجري قرعة دور المجموعات يوم الاثنين بالقاهرة.

كيف؟

قرعة دور المجموعات تعتمد على تصنيف الفرق إلى 4 مستويات بحسب نتائجها في بطولات إفريقيا في آخر 5 سنوات.

وفي تصنيف بطولات إفريقيا للموسم الحالي (2018-2019) لكل أندية القارة يحتل الزمالك المركز الثامن برصيد 30 نقطة متساويا مع وفاق سطيف الجزائري.

الفريق الوحيد الذي يسبقه في التصنيف ويشارك في الكونفدرالية هو النجم الساحلي التونسي، رصيده 50.5 نقطة.

النجم الساحلي والزمالك سيكونان في المستوى الأول بالقرعة، وكذلك فريق زيسكو الزامبي الذي أطاح بكايز تشيفز الجنوب إفريقي في ملحق الكونفدرالية.

أما الفريق الرابع فإما الرجاء المغربي حامل لقب البطولة أو الهلال السوداني. وذلك لأن كل الأندية الباقية في الكونفدرالية سواء من تأهل منها أو لديه الفرصة، تصنيفها أقل من الرجاء والهلال.

ضمن الهلال تأهله لدور المجموعات بإقصاء موكورا فيكتوري سبورتس الرواندي. سيكون في المستوى الأول بالقرعة في حال خروج الرجاء، أما إذا تأهل الأخير فسيكون هو رابع أندية المستوى الأول.

ويبدو الرجاء قريبا من دور المجموعات بعد تعادله في لقاء الذهاب بهدف لمثله أمام مضيفه أفريكان ستارز الناميبي. ويستضيف الرجاء لقاء الإياب يوم الأحد.

وبذلك لن يواجه الزمالك فريقي النجم الساحلي وزيسكو، وإما الرجاء أو الهلال.

وقدم الزمالك أداء رائعا لينتصر على اتحاد طنجة بنتيجة 3-1 ليحجز مقعده في دور المجموعات.

وتأهل لدور المجموعات حتى الآن الزمالك والنجم الساحلي وزيسكو والهلال ونهضة بركان المغربي وبيترو دي لواندا الأنجولي وساليتاس البوركيني وحسنية أغادير المغربي.

































































































































































































































































































































































































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