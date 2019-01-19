كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بنجمه محمد صلاح الذي سجل هدفين في الفوز الصعب على كريستال بالاس 4-3 اليوم السبت في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وأضاف صلاح لسجله التهديفي في الدوري الإنجليزي هدفين، ليصبح رابع أسرع اللاعبين تسجيلا لـ50 هدفا في المسابقة بعد النجوم أندي كول وآلان شيرار ورود فان نيستلروي.

وقال كلوب عن إنجاز صلاح: "استثنائي. إنجاز استثنائي حققه لاعب من الطراز العالمي".

وتابع "أعتقد أن قام بعدد من الخطوات في الطريق الصحيح خلال الشهرين الماضيين، ولذلك في الحقيقة هذا العدد من الأهداف رائع".

وواصل "سمعت أسماء اللاعبين الذين حققوا هذا الإنجاز في وقت أسرع منه بقليل، أندي كول وشيرار ونيستلروي وهم مهاجمون جيدون كذلك".

واستدرك المدرب الألماني "ربما كان ليسجل هذا العدد من الأهداف في وقت أسرع لو لم أكن اعتمدت عليه كثيرا على الجناح الأيمن ولذلك هذا خطأي".

ثم أضاف "لكن لا، لم يكن الأمر سيئا وساعدنا كثيرا وزملائه يعلمون ذلك والأمر هنا مفيد للطرفين".

وأوضح "صلاح يستفيد من أسلوب اللعب، وزملائه أيضا يستفيدون وبالطبع هو يمتلك الرغبة الدائمة في التسجيل وهذا رائع".

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