كرة يد – الزمالك يعلن الموعد الذي حدده الاتحاد الإفريقي للسوبر ضد الأهلي

السبت، 19 يناير 2019 - 18:58

كتب : محرر في الجول

الزمالك - كرة يد - الأهلي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد الرابع من أبريل المقبل موعدا للسوبر الإفريقي المقررة إقامته بين فريقي الزمالك والأهلي.

وكشف الموقع الرسمي للزمالك أن الاتحاد الإفريقي خاطبه بموعد مباراة السوبر.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي في مدينة وجدة بدولة المغرب.

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ويحمل الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد، فيما فاز الأهلي ببطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن بعثة الفريق ستطير إلى المغرب يوم 30 مارس المقبل استعدادا لخوض السوبر الإفريقي.

يذكر ان يد الزمالك هو حامل لقب كأس السوبر في العام الماضي.

الأهلي الزمالك

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