بالفيديو – لا تنازعوا الملك على عرشه.. صلاح 50 ينصر ليفربول ويكتب تاريخا رائعا

انفرد بصدارة هدافي الدوري، كتب تاريخا بهدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي، وحافظ لليفربول على صدارة البطولة. ملخص يوم رائع لمحمد صلاح.

ليفربول انتصر على كريستال بالاس في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي 4-3 بفضل هدفين لمحترفنا المصري، ليحصد الأحمر النقطة الـ60، أكبر رقم حققه فريق ملعب آنفيلد بعد 23 جولة عبر التاريخ.

ليفربول وسع الفارق بشكل مؤقت ضد سيتي إلى 7 نقاط قبل خوض فريق بيب جوارديولا لمباراته ضد هدرسفيلد تاون غدا الأحد.

ليفربول بدأ المباراة ضاغطا بشدة، إلا أن في الدقيقة 34 سجل أندروس تاونسند هدفا عكس اتجاه اللعب بعد مرور رائع من ويلفريد زاها ضد جيمس ميلنر، قبل أن يمرر عرضية منحت بالاس التقدم.

الشوط الأول انتهى بتقدم بالاس، إلا أن الشوط الثاني شهد تألقا من الملك المصري.

بذكاء شديد، استغل صلاح تسديدة فيرجيل فان دايك التي غيرت اتجاهها ولمسها لتتجه ناحية مرمى بالاس الذي تقدم في الشوط الأول.

وبعد 7 دقائق، سدد روبرتو فيرمينو من داخل منطقة الجزاء تسديدة غيرت اتجاهها وسكنت شباك جوليان سبيروني.

ولكن في الدقيقة 65، سجل جيمس تومكينز هدف التعادل لبالاس من رأسية بعد فشل فابينيو في التعامل مع طول قامة مدافع بالاس.

10 دقائق فقط كانت كافية لصلاح لقتل أحلام بالاس.

صلاح استغل خطأ جوليان سبيروني حارس بالاس في التعامل مع عرضية جيمس ميلنر، ليتابع الكرة داخل الشباك محرزا تقدم ليفربول.

الهدف هو رقم 50 لـ صلاح (48 مع ليفربول، 2 مع تشيلسي) في الدوري الإنجليزي، حيث احتاج 72 مباراة للوصول إلى هذا الرقم التاريخي الذي لم يسبقه له أي عربي أو إفريقي من ناحية السرعة في تسجيل هذا الرقم التهديفي.

فأسرع لاعب وصل لهدفه الـ50 في الدوري الإنجليزي هو أندي كول بقميص نيوكاسل عام 1995 بعد 65 مباراة فقط، والثاني كان آلان شيرار بقميص بلاكبيرن عام 1994 خلال 66 مباراة. رود فان نيستلروي أحرز هدفه الـ50 في المسابقة بقميص مانشستر يونايتد عام 2003 بعد 68 مباراة.

ولعب صلاح مباراته رقم 72 في الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس، وهو عدد المباريات الذي وصل فيه فيرناندو توريس مهاجم ليفربول السابق لهدفه رقم 50 عام 2009.

وفي الدقيقتين 82 و89، نال جيمس ميلنر إنذارين ليتعرض للطرد.

وفي الدقيقة 90، سجل ساديو ماني هدفا رابعا لليفربول، ولكن ماكس ماير ذلل الفارق بعد خروج صلاح ومشاركة رافائيل كاماتشو في محله.