بالفيديو - قطار مانشستر يونايتد يطيح بالضحية السابعة على التوالي

واصل مانشستر يونايتد انطلاقته الممتازة مع المدرب المؤقت أولي جونار سولشاير محققا سابع انتصار على التوالي في كل البطولات بإسقاط ضيفه برايتون بنتيجة 2-1 يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع يونايتد رصيده إلى 44 نقطة وارتقى إلى المركز الخامس في ترتيب البطولة.

وسجل بول بوجبا من ركلة جزاء الهدف الأول في الدقيقة 27 وأحرز زميله ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 42 وجاء هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 72 عن طريق باسكال جروز.

واللقاء المقبل ليونايتد في الدوري أمام ضيفه بيرنلي في 29 يناير.

وتوقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز 14.

وفي باقي مباريات السبت بالجولة 20 للبطولة تعادل واتفورد بدون أهداف أمام ضيفه بيرنلي وسقط وست هام يونايتد بنتيجة 2-صفر في ملعب بورنموث.

وتفوق ساوثامبتون بنتيجة 2-1 أمام ضيفه إيفرتون وانتصر نيوكاسل يونايتد في ملعبه على كارديف سيتي بنتيجة 3-صفر.