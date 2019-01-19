صلاح: استقبال 3 أهداف من كريستال بالاس أمر صعب لكننا نستحق الفوز

اعترف محمد صلاح نجم ليفربول بالصعوبة التي واجهها فريقه لعبور عقبة كريستال بالاس في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفين ليقود فريقه للفوز بصعوبة 4-3.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس": "بصراحة كنا نتوقع مباراة صعبة لكنهم لعبوا بشكل جيد وكانوا ملتزمين دفاعيا أمام منطقة جزاءهم".

وتابع "في النهاية الشيء المهم هو النتيجة، صحيح أن استقبال 3 أهداف صعب لكن علينا أن نتقبل ذلك ونتجاوزه".

واستدرك "يجب أن نكون أقوياء على الجانب الذهني، كانت مباراة صعبة علينا ويجب أن نتحدث بشأنها ونكون أقوياء".

ثم أتم "لعبنا بشكل جيد ونستحق الفوز".

ووسع ليفربول الفارق بشكل مؤقت مع مانشستر سيتي إلى 7 نقاط قبل خوض فريق بيب جوارديولا لمباراته ضد هدرسفيلد تاون غدا الأحد.

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