صلاح: استقبال 3 أهداف من كريستال بالاس أمر صعب لكننا نستحق الفوز

السبت، 19 يناير 2019 - 19:14

كتب : محرر في الجول

محمد صلاح - ليفربول - كريستال بالاس

اعترف محمد صلاح نجم ليفربول بالصعوبة التي واجهها فريقه لعبور عقبة كريستال بالاس في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفين ليقود فريقه للفوز بصعوبة 4-3.

أخبار متعلقة

بالفيديو – لا تنازعوا الملك على عرشه.. صلاح 50 ينصر ليفربول ويكتب تاريخا رائعا بالفيديو – صلاح 50.. فخر العرب يصنع التاريخ بالفيديو – مناوشات بين صلاح وساخو بعد سقوط نجم ليفربول داخل منطقة جزاء بالاس مدافع بالاس: حان وقتي لإيقاف صلاح

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس": "بصراحة كنا نتوقع مباراة صعبة لكنهم لعبوا بشكل جيد وكانوا ملتزمين دفاعيا أمام منطقة جزاءهم".

وتابع "في النهاية الشيء المهم هو النتيجة، صحيح أن استقبال 3 أهداف صعب لكن علينا أن نتقبل ذلك ونتجاوزه".

واستدرك "يجب أن نكون أقوياء على الجانب الذهني، كانت مباراة صعبة علينا ويجب أن نتحدث بشأنها ونكون أقوياء".

ثم أتم "لعبنا بشكل جيد ونستحق الفوز".

ووسع ليفربول الفارق بشكل مؤقت مع مانشستر سيتي إلى 7 نقاط قبل خوض فريق بيب جوارديولا لمباراته ضد هدرسفيلد تاون غدا الأحد.

اقرأ أيضا

بالفيديو – لا تنازعوا الملك على عرشه.. صلاح 50 ينصر ليفربول ويكتب تاريخا رائعا

بالفيديو - قطار مانشستر يونايتد يطيح بالضحية السابعة على التوالي

بالفيديو - قذيفة كاسيميرو وأناقة مودريتش تنتقمان لريال مدريد من إشبيلية

كرة يد – الزمالك يعلن الموعد الذي حدده الاتحاد الإفريقي للسوبر ضد الأهلي

في حالة الاستبعاد من دوري الأبطال.. الإسماعيلي يخسر 10 ملايين جنيه على الأقل

بالصور – بعد احتسابه.. الحنفي يلغي هدفا باليد لـ أحمد علي

صلاح ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

جنش: اتحاد الكرة ظلمني بالإيقاف.. ومصيلحي قال رواية لم تحدث 5 دقيقة | مصر
النقاز: مشاكلي العائلية انتهت.. ومواجهة بيراميدز مهمة لأنها أمام المنافس المباشر 8 دقيقة | إفريقيا
سولاري: ريال مدريد لا يستسلم أبدا.. سنقاتل على كل البطولات 30 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - دورتموند يقهر لايبزيج بهدف فيتسل 32 دقيقة | أوروبا
كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 32 دقيقة | المحترفون
كوسيلني: أظهرنا للجميع أننا نعمل كمجموعة واحدة.. مستمرون في السباق 33 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 3 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك