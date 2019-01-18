لامبارد: أنا مفتون بـ بييلسا وقرأت كتابه.. إنه شخص مثير للاهتمام

على الرغم من الغضب الكبير الذي أبداه فرانك لامبارد بعد واقعة التجسس، إلا أنه لم يخف إعجابه بـ مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد.

لامبارد مدرب دربي كاونتي قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لقد فُتنت به طوال الموسم، لقد قرأت كتاب بييلسا، وقد حضر إلى مكتبي بعد المباراة في برايد بارك، إنه شخصية مثيرة للاهتمام".

بييلسا اعترف بتجسسه على تدريبات دربي كاونتي قبل المواجهة مع فريقه ليدز يونايتد الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار غضب لامبارد الذي لم يقبل تبريرات نظيره الأرجنتيني. (طالع التفاصيل)

قبل أن يصدم بييلسا عالم كرة القدم بمؤتمر صحفي غير اعتيادي استغرق 75 دقيقة، شرح فيه تفصيليا أساليبه في تحليل المنافسين ليثبت أنه لا يعتمد فقط على التجسس على تدريبتهم. (طالع التفاصيل)

لامبارد تطرق لاحقا للحديث عن تجربته التدريبية الجريئة رفقة دربي كاونتي: "النجاحات والإخفاقات أمران يجب أن تعتاد عليهما وأن تكون متوازنا بشأنهما. هذه المهنة صعبة لأنها تستنفذك، الآن صرت أذهب إلى منزلي وأفكر في المباراة أكثر مما اعتدت أن أفعل وقتما كنت لاعبا، ولكني محظوظ بطاقمي المميز: جودي (موريس)، كريس جونس، شاي (جيفن)".

وواصل: "لا أفتقد أي شيء هنا، أنا محظوظ على هذا الصعيد، ولكني شخص يود دوما أن يكون مطلعا، أن أعمل على حاسبي، أن أعيد مشاهدة التدريبات، أن أشاهد المنافسين، أن أشاهد مبارياتنا وأحاول إيجاد أي شيء لتطويره".

كاشفا عن تأثير مهنته على أسرته: "أنا محظوظ للغاية بزوجتي التي تتفهم الوضع، لقد اتخذنا قرار دخولي عالم التدريب سويا. لقد حرصت على أن يكون الأمر مناسبا لعائلتي، لأننا كنا في انتظار مولود".

لامبارد تلقى عرضا من تشيلسي للعمل في صفوفه، إلا أنه فضّل الإقدام على مغامرة محفوفة المخاطر حاله حال زميله السابق في منتخب إنجلترا: ستيفن جيرارد، الذي تحوّل لـ تدريب جلاسكو رينجرز.

وقال لامبارد: "حظيت بفرصة العمل كسفير لـ تشيلسي، ولكنه لم يكن أفضل خيار لي في ذلك الوقت. دربي كانونتي طلبوني والآن أنا هنا، في الحقيقة أنا ممتن باختياري. لقد تعلمت الكثير هنا في النادي على مدار 6 أشهر، إنها مدينة جديدة، لقد خرجت من منطقة الراحة. أكاديمية تشيلسي كانت اختيارا أكثر سهولة لي".

وأضاف: "الآن أستمتع بالانتصارات أكثر مما فعلت أثناء فترة لعبي، ووقع الهزائم بات أقوى على نفسي، ولكني أحب هذا".

وكشف: "سمعت بعض المدربين يشتكون من قسوة هذه الوظيفة، وشعرت بذلك في آخر 5 دقائق من مباراة ليدز يونايتد، كنا متأخرين 0-2، وأدركت ما ينتظرنا".

وواصل: "أنا راضٍ عن مسيرتي كلاعب، لقد قدّمت كل ما أملك. إن أخبرني أحدهم في عمر السابعة عشر أنني سألعب لـ تشيلسي ولمنتخب إنجلترا، فإنني لم أكن لأصدقه على الأرجح".

الهداف التاريخي لـ تشيلسي كشف أن علاقته قوية مع زملائه السابقين في البلوز: "أتحدث إلى جون (تيري) بشكل منتظم، علاقتنا قوية للغاية. لدينا جروب على تطبيق واتساب يجمعني بـ جون، ديديه (دروجبا)، أشلي (كول)، بيتر (تشك)، وأغلب أعضاء الفريق، نتواصل بشكل دائم".

مختتما: "لم أشعر بالوحدة في غرفة خلع الملابس، لقد سيطر الحب على مجموعة تشيلسي. حتى في مانشستر سيتي، لا زلت على تواصل مع (سيرخيو) أجويرو وبعض اللاعبين الآخرين".

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