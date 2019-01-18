الإفريقي في مصر.. أزمتان في 8 مباريات

قدوم الإفريقي التونسي إلى مصر دائما حمل إما مباريات مثيرة أو أحداثا لا تقل إثارة عن النتائج التي حققها وكان آخرها أمام الإسماعيلي اليوم الجمعة.

وكانت النتيجة تشير لتقدم الإفريقي على الإسماعيلي بهدفين لهدف في ملعب الأخير في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثالثة قبل أن تتوقف المباراة في الدقيقة 83 ولأكثر من نصف ساعة ليتم إلغائها.

فماذا حدث مع الإفريقي حينما جاء إلى مصر؟

التقى الإفريقي بخمسة فرق المصرية وهم الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري حرس الحدود، وأكثر من واجهه فيهم هو الفريق الأبيض.

فاز الإفريقي في مصر مرة واحدة فقط وكانت برباعية دون رد على المصري في كأس الكؤوس الإفريقية عام 1999.

وباقي المواجهات جاءت كالتالي:

خسر من الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف في ربع نهائي دوري الأبطال عام 1992.

خسر من الزمالك بهدفين دون رد في دور المجموعات لدوري الأبطال عام 1997.

خسر من الزمالك بهدف دون رد في كأس الكؤوس عام 2001.

خسر من حرس الحدود بهدفين لهدف في كأس الكونفدرالية عام 2008.

خسر من الزمالك بهدفين لهدف في دوري أبطال إفريقيا عام 2011.

خسر من الأهلي بهدفين لهدف في الكونفدرالية عام 2015.

أزمتان

مرتان من آخر ثلاثة حضر فيهم الإفريقي إلى مصر حدثت أزمات له في الملعب الأولى كانت أمام الزمالك والثانية أمام الإسماعيلي.

في المرة الأولى اقتحم الجمهور ملعب المباراة للاعتراض على قرارات الحكم بعد إلغاء هدفا للفريق الأبيض وحدث ذلك في الوقت المحتسب بدل من الضائع للقاء.

والمرة الثانية كانت أمام الإسماعيلي بسبب قذف الجماهير للزجاجات على اللاعبين والحكام اعتراضا على احتساب ركلتي جزاء للفريق التونسي ولم يتم استكمال اللقاء قبل نهاية الوقت الأصلي للمواجهة.

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