رقم قياسي بالدوري الإنجليزي ينتظر صلاح أمام كريستال بالاس

الخميس، 17 يناير 2019 - 16:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح

قد يصل محمد صلاح نجم ليفربول لرقم قياسي جديد في حالة هز شباك كريستال بالاس مرتين يوم السبت.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ويحل كريستال بالاس ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد.

تسجيل صلاح لثنائية في شباك كريستال بالاس سيصل به للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي، بعد تسجيل 46 هدفا بقميص ليفربول وثنائية بقميص تشيلسي.

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لو نجح الدولي المصري في ذلك سيصبح في المركز الرابع لأسرع من وصل لهدفه الـ50 في أقل عدد من المباريات.

فأسرع لاعب وصل لهدفه الـ50 في الدوري الإنجليزي هو أندي كول بقميص نيوكاسل عام 1995 بعد 65 مباراة فقط، والثاني كان آلان شيرار بقميص بلاكبيرن عام 1994 خلال 66 مباراة.

رود فان نيستلروي أحرز هدفه الـ50 في المسابقة بقميص مانشستر يونايتد عام 2003 بعد 68 مباراة.

ومن المنتظر أن يلعب صلاح مباراته رقم 72 في الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس، وهو عدد المباريات الذي وصل فيه فيرناندو توريس مهاجم ليفربول السابق لهدفه رقم 50 عام 2009.

صلاح سجل هدفا وصنع هدفين خلال 5 مباريات لعبها ضد كريستال بالاس من قبل.

في حالة وصول لاعب المقاولون العرب السابق لهذا الرقم سيكون أول لاعب مصري يفعلها وثامن إفريقي بشكل عام.

وسجل صلاح 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، ليحتل صدارة ترتيب هدافي المسابقة متساويا مع بيير-إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين هداف توتنام.

محمد صلاح ليفربول

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