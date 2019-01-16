بالفيديو – رأس رونالدو تحسم كل شيء.. يوفنتوس يسقط ميلان ويتوج بالسوبر

حسم كريستيانو رونالدو أول بطولات الموسم ليوفنتوس رسميا اليوم بعدما قاده للانتصار على ميلان في كأس السوبر الإيطالي.

والتقى يوفنتوس بمنافسه ميلان اليوم الأربعاء في ملعب الجوهرة في مدينة جدة السعودية وفاز البيانكونيري بهدف دون رد.

سجل رونالدو هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة بعد تمريرة طولية من ميراليم بيانيتش في الدقيقة 61.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين لصالح يوفنتوس سجلهما بليز ماتويدي وباولو ديبالا بسبب التسلل على ثنائي البيانكونيري.

كما شهدت المباراة طرد لفرانك كيسي لاعب خط وسط ميلان بعد اللجوء لحكم الفيديو بسبب تدخله بقوة على قدم إيمري كان.

وأصبح ذلك اللقب هو الثامن في تاريخ يوفنتوس لينفرد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بفارق لقب عن ميلان.

ويعد ذلك اللقب هو الأول ليوفنتوس منذ عام 2015 حينما توج وقتها على حساب لاتسيو بعدما فاز بهدفين دون رد.

وكانت المرة الأخيرة التي توج فيها ميلان باللقب عام 2016 وكان ذلك أمام يوفنتوس نفسه بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب التعادل إيجابيا بهدف لمثله.

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