بالفيديو – رأس رونالدو تحسم كل شيء.. يوفنتوس يسقط ميلان ويتوج بالسوبر

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 21:35

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

حسم كريستيانو رونالدو أول بطولات الموسم ليوفنتوس رسميا اليوم بعدما قاده للانتصار على ميلان في كأس السوبر الإيطالي.

والتقى يوفنتوس بمنافسه ميلان اليوم الأربعاء في ملعب الجوهرة في مدينة جدة السعودية وفاز البيانكونيري بهدف دون رد.

سجل رونالدو هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة بعد تمريرة طولية من ميراليم بيانيتش في الدقيقة 61.

أخبار متعلقة

فابريجاس: لن أكذب.. الانتقال إلى موناكو كان لحظة صعبة سكاي سبورتس: تشيلسي أقرب من أي وقت مضى للتعاقد مع إيجواين كأس إيطاليا - تحديد موعد مباريات ربع النهائي.. البداية بمواجهة ميلان ونابولي

وشهدت المباراة إلغاء هدفين لصالح يوفنتوس سجلهما بليز ماتويدي وباولو ديبالا بسبب التسلل على ثنائي البيانكونيري.

كما شهدت المباراة طرد لفرانك كيسي لاعب خط وسط ميلان بعد اللجوء لحكم الفيديو بسبب تدخله بقوة على قدم إيمري كان.

وأصبح ذلك اللقب هو الثامن في تاريخ يوفنتوس لينفرد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة بفارق لقب عن ميلان.

ويعد ذلك اللقب هو الأول ليوفنتوس منذ عام 2015 حينما توج وقتها على حساب لاتسيو بعدما فاز بهدفين دون رد.

وكانت المرة الأخيرة التي توج فيها ميلان باللقب عام 2016 وكان ذلك أمام يوفنتوس نفسه بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب التعادل إيجابيا بهدف لمثله.

اقرأ أيضا:

شوبير: تعيين محمد فضل مديرا لبطولة أمم إفريقيا 2019

تركي آل الشيخ معلقا على صورة وكيل أعمال رونالدو: أنهي مع مكتبه صفقة قريبا

الزمالك: أحداد وحفني وعنتر ومدبولي مستمرون مع الفريق

تعرف أكثر على شبيبة الساورة الجزائري المنافس المقبل للأهلي

7 ملاحظات على قانون الرياضة في بيان لجنة الشباب بالبرلمان

يوفنتوس ميلان رونالدو

نرشح لكم

أخر الأخبار

القيعي: الإبقاء على السعيد كان سيعني خسارة أخرى للأهلي.. ولولا الإصابات لم يكن ليحدث لنا مشكلة 14 دقيقة | الدوري المصري
عبد ربه يتحدث عن اتهامه بالهروب من الإسماعيلي والانتقال للأهلي ورسالة للجماهير 30 دقيقة | الدوري المصري
جاتوزو: نزلة برد سبب غياب إيجوايين.. ومنعته من مقابلة أمير السعودية حتى لا ينشر العدوى 31 دقيقة | أوروبا
القيعي: انتقال الشحات لـ الأهلي صفقة سياسية وجماهيرية 41 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: تمت.. إيجوايين إلى تشيلسي وهذه تفاصيل الصفقة 49 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - ليجانيس يحقق فوزا تاريخيا على ريال مدريد ويودع كأس إسبانيا 56 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 2 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 3 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك