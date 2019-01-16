عواد: الكل يتحدث عن الأهلي والزمالك لكن مصيري بيد الإسماعيلي فقط

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 18:30

كتب : FilGoal

محمد عواد - الوحدة

قال محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي أن قراره من الرحيل عن الإسماعيلي عقب نهاية إعارته من عدمه بيد إدارة الدراويش فقط.

وتحدث عواد لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الأربعاء قائلا: "لا يوجد رغبة محددي لي أو عروض رسمية حتى الآن ولا أحد يمكن أن يعرف ماذا سيحدث في المستقبل".

وأكمل "الكل يتحدث عن الأهلي والزمالك ولكن أنا لاعب محترف وأرتبط بعقد مع الإسماعيلي لعامين".

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وأردف "في نهاية الموسم أنتظر من يتوصل لاتفاق مع الإسماعيلي لو أراد ضمي أو سأعود للنادي لو قرر الإبقاء علي وعدم رحيلي".

وعن قدوم أحمد حسام "ميدو" لتدريب الوحدة علق عواد "سألني عن وضع الفريق ونقلت له الصورة بكل وضوح وإننا لدينا لاعبين مميزين وإدارة رائعة وهذا شجعه على تولي المسؤولية".

وأتم "ميدو مدرب جيد وصنع اسما كبيرا وأصبح بين الأفضل في مصر خلال فترة قليلة وهو يمثل إضافة عظيمة لنا في الوحدة".

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