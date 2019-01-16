رئيس النجوم يحدد 3 شروط للتعاقد مع الحضري

اشترط محمد الطويلة رئيس نادي النجوم ثلاثة شروط لانضمام الحارس الدولي المخضرم عصام الحضري إلى صفوف الفريق.

وصرح الطويلة عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "شرف لأي ناد في مصر أن يختتم الحضري مسيرته به، فما يتردد بأن الحضري تقدم في السن، حديث ليس مقنعا، لأنه يتمتع بمميزات عديدة بخلاف الفائدة الفنية داخل الملعب".

وحدد رئيس النجوم شروطه، قائلا: "إذا أنهى الموقف بطريقة ودية مع الإسماعيلي، لأنه تهمنا علاقتنا بكل الأندية، كما أننا لن نتفاوض مع لاعب على ذمة ناد آخر".

وتابع "كما يجب أن يكون للحضري الرغبة الحقيقية في الانضمام إلينا وهذا أمر مهم، سأكون سعيدا وسيكون إضافة كقيادة أكثر منه لاعب، لأنه يتمتع بمخزون رهيب من الخبرات سينقله لباقي اللاعبين مثلما يفعل محمود فتح الله وصلاح أمين".

وأتم محمد الطويلة "الحضري لائق علينا.. من يرفضه؟ بشرط التراضي مع الإسماعيلي، وبما يتناسب مع إمكانيات النجوم ولا يرهق ميزانية النادي".

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