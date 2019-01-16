رغم الآلام.. بنزيمة يقود هجوم ريال مدريد أمام إشبيلية بإصبع مكسور

بكثير من الألم والصراخ، غادر كريم بنزيمة ملعب بينيتو فيامارين في مواجهة ريال بيتيس يوم الأحد الماضي، بعد أن تعرض إصبع الخنصر في يده اليمنى للكسر.

رغم ذلك، سيعمل بنزيمة على الحضور في مواجهة إشبيلية بالجولة 20 من الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل، بحسب إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية.

الإذاعة ذكرت أن بنزيمة سيلعب المباراة مرتديا جبيرة على إصبعه لحمايته قدر المستطاع، فيما لم تستبعد صحيفة "أس" الإسبانية بدورها إجراء جراحة لإصبع اللاعب بعد مباراة إشبيلية.

أما صحيفة "ماركا" الإسبانية، فكانت أكثر تحديدا، وذكرت أن اللاعب سيخوض مباراة إشبيلية يوم الأحد، ومن ثم سيخضع لجراحة في إصبعه بنفس اليوم، ستبعده أسبوعين عن الملاعب.

بنزيمة بدوره سيتحامل على آلامه، ليشارك في مباراة إشبيلية المصيرية، في ظل الغيابات العديدة التي يعانيها ريال مدريد بسبب قائمة إصابته الطويلة.

ريال مدريد يمتلك 30 نقطة في المركز الرابع، وهو نفس رصيد إشبيلية، إلا أن النادي الأندلسي يتفوق بفعل المواجهات المباشرة بعد فوزه في مباراة الذهاب 3-0.

النادي العاصمي يعاني في الوقت الحالي من إصابة: تيبو كورتوا، ماركوس يورنتي، توني كروس، ماركو أسينسيو، جاريث بيل، ماريانو دياز.

مما يحد من خيارات المدرب سانتياجو سولاري الهجومية، إذ أنهى الفريق مباراة بيتيس الماضية بخط هجوم مكوّن من الثلاثي الشاب: فينيسيوس جونيور، كريستو جونزاليس، براهيم دياز.

اقرأ أيضا:

شوبير: تعيين محمد فضل مديرا لبطولة أمم إفريقيا 2019

تركي آل الشيخ معلقا على صورة وكيل أعمال رونالدو: أنهي مع مكتبه صفقة قريبا

الزمالك: أحداد وحفني وعنتر ومدبولي مستمرون مع الفريق

تعرف أكثر على شبيبة الساورة الجزائري المنافس المقبل للأهلي

7 ملاحظات على قانون الرياضة في بيان لجنة الشباب بالبرلمان