تقرير برتغالي: كوكا يرغب في الرحيل عن أوليمبياكوس

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 15:49

كتب : FilGoal

كوكا - أوليمبياكوس

ذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن المصري أحمد حسن "كوكا"، يرغب في الرحيل عن فريقه أوليمبياكوس اليوناني بفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أحمد حسن كوكا

النادي : أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

كوكا (25 عاما) يلعب معارا في أوليمبياكوس من صفوف براجا البرتغالي حتى نهاية الموسم الحالي، إلا أنه تعرض لإصابة في الركبة غيّبته عن فريقه عدة أسابيع خلال الدور الأول من الموسم الحالي.

الصحيفة البرتغالية أشارت إلى أن بيدرو مارتينس مدرب أوليمبياكوس لم يعتمد كثيرا مؤخرا على كوكا، مما دفع المهاجم المصري إلى إظهار عدم رضاه عن الوضع، بل يسعى حاليا للرحيل عن الفريق اليوناني واستكمال مسيرته في نادٍ آخر.

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كوكا دخل بديلا لمدة دقيقة واحدة في مواجهة ليفادياكوس بالدوري اليوناني يوم الأحد الماضي، بعد أن شارك لمدة 15 دقيقة في مواجهة خانثي ببطولة الكأس يوم 8 يناير.

مهاجم الأهلي وريو آفي السابق خاض إجمالا 13 مباراة هذا الموسم بواقع 577 دقيقة، وسجّل 3 أهداف.

عقد كوكا مع فريقه الأصلي براجا ينتهي في صيف 2020، وكان قد نفى قبل أيام أي مفاوضات مع الأهلي (طالع التفاصيل)

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أحمد حسن كوكا أوليمبياكوس

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