الأهلي يفسر عدم رده على "ساعات تركي آل الشيخ"

شرح محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي لماذا لم يرد النادي مجموعة الساعات التي تلقاها أعضاء مجلس الإدارة من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عندما كان رئيسا شرفيا للقلعة الحمراء.

وقال عثمان لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "الأهلي تلقى هذه المجموعة من الساعات على سبيل الهدية أو التبرع ومنذ ذلك الحين وهي متواجدة داخل خزينة النادي".

وأضاف "هذه المجموعة من الساعات لم يتم استخدامها من قبل أي أشخاص داخل النادي سواء أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم".

وعن لماذا لم يردها النادي قال المستشار القانوني "الساعات دخلت خزينة الأهلي كنوع من التبرعات أو الإهداء للنادي وليس للأشخاص".

وأوضح "وبمجرد دخولها خزينة النادي أصبحت جزءا من ميزانية الأهلي والموازنة العامة للقلعة الحمراء ولا يجوز استخدامها من أي أشخاص وهي ملك للنادي الأهلي فقط".

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