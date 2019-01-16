الأهلي يفسر عدم رده على "ساعات تركي آل الشيخ"

الأربعاء، 16 يناير 2019 - 00:53

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الأهلي

شرح محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي لماذا لم يرد النادي مجموعة الساعات التي تلقاها أعضاء مجلس الإدارة من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عندما كان رئيسا شرفيا للقلعة الحمراء.

وقال عثمان لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "الأهلي تلقى هذه المجموعة من الساعات على سبيل الهدية أو التبرع ومنذ ذلك الحين وهي متواجدة داخل خزينة النادي".

وأضاف "هذه المجموعة من الساعات لم يتم استخدامها من قبل أي أشخاص داخل النادي سواء أعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم".

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وعن لماذا لم يردها النادي قال المستشار القانوني "الساعات دخلت خزينة الأهلي كنوع من التبرعات أو الإهداء للنادي وليس للأشخاص".

وأوضح "وبمجرد دخولها خزينة النادي أصبحت جزءا من ميزانية الأهلي والموازنة العامة للقلعة الحمراء ولا يجوز استخدامها من أي أشخاص وهي ملك للنادي الأهلي فقط".

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