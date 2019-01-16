المستشار القانوني للأهلي: لم نقدم أي بلاغات كيدية ضد رئيس الزمالك.. هو ليس عضوا بالنادي

شدد محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي أن ناديه لم يتقدم بأي بلاغات كيدية ضد رئيس الزمالك مؤكدا أنهم يحافظون على حق النادي فقط.

وتحدث عثمان لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من مخاطبة النيابة العامة لمجلس الشعب لرفع الحصانة عن رئيس الزمالك".

وأردف "أتوقع أن يستغرق الأمر من أسبوعين لثلاثة حتى يتم إصدار قرارا في ذلك الأمر ضده".

وشدد "مجلس الشعب رأى أن البلاغات السابقة المقدمة ضد رئيس الزمالك كيدية لكن شكاوى الأهلي الكل يرى إنها محقة".

وتابع "الأهلي لا يكايد رئيس الزمالك والكل يعلم قيمة رئيس النادي محمود الخطيب، علاقتنا بالزمالك تاريخية ولكننا ندافع عن حق كيان النادي ضد تصرفات رئيس الزمالك".

وواصل المستشار القانوني للأهلي "رئيس الزمالك ليس عضوا بالأهلي ولن يكون، هو كان عضوا في السابق وأُسقطت عضويته منذ سنوات ولم يصبح عضوا مرة أخرى به".

وأتم "لا يعنينا ما يقوله رئيس الزمالك عن صفقة حسين الشحات التي تحدث عنها في مؤتمر تقديم لاعبا في صفوف ناديه، بل نرد من أجل الرأي العام فقط ووأد الفتنة".

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