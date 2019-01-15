خاص عبد الفتاح لـ في الجول: بيراميدز لا يريد حكاما تونسيين؟ فاز معهم 3 مرات

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 23:52

كتب : عاطف شادي

الإنتاج - بيراميدز

تعجب عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة الحكام من تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي بيراميدز بعدم رغبته في إسناد مهمة تحكيم مباريات فريقه لحكام من تونس.

وتعادل بيراميدز مع الإنتاج الحربي 1-1 ضمن الجولة الـ19 للدوري المصري تحت قيادة الحكم التونسي محرز المالكي.

وقال عبد الفتاح لـFilGoal.com: "لا يوجد حكم يتعمد الخطأ وما حدث في مباراة الإنتاج وبيراميدز خير دليل على ذلك".

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وأضاف "بيراميدز طالب بعدم إسناد مهمة تحكيم مبارياته لحكام مصريين بسبب الأخطاء، ولكن أيضا الأخطاء ظهرت مع الحكام الأجانب".

وتابع "مثلما تحدث الأخطاء في وجود الحكام المصريين، تظهر أيضا في مباريات بإدارة حكام من أوروبا أو الوطن العربي".

وأتم تصريحاته "ومثلما حدثت أخطاء في مباراة بيراميدز ضد الإنتاج الحربي تحت قيادة حكم تونسي، فإن بيراميدز فاز قبل ذلك هذا الموسم في 3 مباريات تحت قيادة حكام من تونس أيضا".

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