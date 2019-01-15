قال طارق يحيى المدير الفني لسموحة إنه مستمر مع الفريق السكندري ولا توجد لديه أدنى نية في الرحيل عنه عقب الهزيمة من النجوم.

وتلقى سموحة هزيمة كبيرة برباعية دون رد أمام النجوم اليوم الثلاثاء في ملعب بتروسبورت في الجولة 19 من الدوري المصري.

وتحدث طارق يحيى لـFilGoal.com قائلا: "أنا مستمر مع سموحة ولدينا مران يوم الأربعاء سأقوده".

وعن الهزيمة من النجوم علق "كان هناك سوء توفيق كبير لازمنا اليوم بالإضافة لأن بعض اللاعبين لم يكونوا في مستواهم المعهود".

وتابع "استقبلنا هدفا في أول ست دقائق والهدف الثاني كان من تسلل واضح".

وشدد "المباراة المقبلة أمام إنبي نستطيع فيها الظهور بشكل جيد وأن نعدل ما حدث لنا اليوم".

وعن سبب اهتزاز نتائج سموحة خلال الفترة الأخيرة أتم طارق يحيى حديثه "سوء توفيق وحظ سيء يلازمنا نحن نصل لمرمى الخصوم ولكننا لا نسجل ونعمل على علاج الأخطاء".

ويحتل سموحة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة.

ويلاقي سموحة منافسه إنبي الأربعاء المقبل الموافق 23 يناير.

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