بيراميدز يكشف سبب غياب كينو عن مواجهة الإنتاج

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 23:45

كتب : FilGoal

كينو مع بيراميدز أمام الجونة

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي بيراميدز عن سبب غياب النجم البرازيلي كينو عن مواجهة الإنتاج الحربي.

كينو

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وتعادل بيراميدز مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الـ19 للدوري المصري.

وقال إبراهيم حسن لقناة صدى البلد: "كينو تعرض لإصابة عبارة عن إلتهاب في وتر أكيليس خلال مران أمس الإثنين".

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وأضاف "اللاعب البرازيلي شعر بالآلام لذلك فضلنا منحه راحة في مباراة الإنتاج".

وأتم تصريحاته "كينو سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة المقبلة ضد طلائع الجيش".

وشارك كينو هذا الموسم مع بيراميدز في 17 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف.

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