الجزار: الظروف لم تكن مناسبة لأشارك مع الأهلي.. وسأعود مرة أخرى للقلعة الحمراء

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 23:34

كتب : FilGoal

الأهلي - محمد الجزار

يرى محمود الجزار مدافع الأهلي المنضم حديثا للجونة أن ظروف ضغط المباريات والمنافسة لم تساعده على المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر.

وانتقل محمود الجزار لفريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وقال الجزار لقناة صدى البلد: "الظروف كانت صعبة في الأهلي لذلك لم أشارك في المباريات".

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وأضاف "لعبت مباراتين فقط وظهرت بمستوى طيب".

وأكمل "اخترت الانتقال إلى الجونة رغم وجود أكثر من عرض في الدوري".

وتابع "وجدت حسام غالي مدير الكرة في نادي الجونة في استقبالي خلال أول مران لي مع الفريق وأيضا الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي حرص على الترحيب بي والحديث معي عن الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "سأحاول الظهور بشكل جيد مع الجونة للعودة مرة أخرى واللعب مع الأهلي".

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