مدرب النجوم بعد الفوز على سموحة: أصبح لدينا خبرة الدوري المصري

يرى أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم أن لاعبيه اكتسبوا خبرة الدوري المصري بعد خوض مباريات الدور الأول من الموسم الجاري.

وفاز النجوم على سموحة برباعية دون رد في الجولة الـ19 للدوري المصري.

وقال أحمد سامي عقب المباراة لقناة أون سبورت: "اللاعبين نفذوا التعليمات المطلوبة منهم في الملعب وهذا سر الفوز".

وأضاف "أستمتع بالعمل هنا في نادي النجوم ومع هذه المجموعة من اللاعبين بغض النظر عن النتائج".

وأكمل "أصبح لدينا خبرة في الدوري بعد خوض جميع مباريات الدور الأول على عكس بداية الموسم والفريق لا يزال صاعدا من الدرجة الثانية".

وأتم تصريحاته "النجوم فريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولا فرق بينهم وبين أي فريق آخر".

ويحتل النجوم المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – مؤمن زكريا يتعجل رد الأهلي على عرض أحد السعودي

كأس آسيا - أستراليا تقتل أحلام سوريا في الـ +90 وتتأهل رفقة الأردن لثمن النهائي

الحضري يحكي مسيرته الرائعة لـ في الجول في عيد ميلاده

المجلس الأعلى للإعلام يمنع ظهور رئيس الزمالك شهرين

الرد الأول على بيانات الأهلي – الأوليمبية تحيل الشكوى ضد رئيس الزمالك للجنة التحقيق