الأهلي: ننتظر رد الفعل على تصعيدنا ضد رئيس الزمالك.. التجاوزات لا يمكن الصمت أمامها

فسر شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي خطوات التصعيد ضد رئيس نادي الزمالك أمام ست جهات رياضية وحكومية وبرلمانية.

وصرح فؤاد عبر قناة الأهلي: "لقد التزم مجلس إدارة الصمت وترفع عن الرد على مهاترات عديدة طوال أشهر، ولكن للأسف الشديد البعض فهم أن الصمت ضعف، وتمادى في التجاوزات ضد النادي ورموزه وجماهيره".

وأضاف "الجمهور كان غاضبا وطالب باتخاذ موقف ومجلس الإدارة حريص على ترسيخ القيم وإذا لم يأخذ موقفا سيتصرف الجمهور بشكل فردي، فاللعب بورقة الجماهير في غاية الخطورة".

وشدد "لن نقبل مجددا أي تجاوز، ولن نتطاول على أية مؤسسة، بل ننتظر من الآخرين الاحترام المتبادل، لقد تعامل مجلس إدارة الأهلي بصبر وترفع ثم جرس إنذار بضرورة تدخل الدولة لمنع الظالم من الاستمرار في ظلمه".

وأوضح شريف فؤاد "حال لم ينته الأمر .. لدينا خطوات بديلة ومواقف أخرى يضمن بها الأهلي حقوقه بالطرق الشرعية والقانون دون الانزلاق لأي مهاترات ننتظر رد فعل المسؤولين تجاه المذكرات".

وأشار إلى أن "الأهلي لا يهتز أو ينشغل بالصوت العالي إطلاقا، ولا يكترث بأي اتهامات يرددها الآخرون، فالأهلي كتاب مفتوح ويدعو أي جهة رقابية في مصر لفحص أوراقه ومستنداته وكل شيء مدون وفقا للقانون".

وتابع "علاقتنا بالزمالك جيدة فهو القطب الثاني للكرة المصرية ولكن مؤخرا كان هناك تجاوزات لا يمكن الصمت أمامها".

وأتم تصريحاته "الأهلي ليس دولة داخل دولة كما يتصور البعض بل ترس بالدولة ومؤسسة وطنية عريقة وتأسس للحفاظ على الكرامة الوطنية وليكون موطنا للمصريين في ظل تواجد الأجانب".

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