مختار مختار يوضح كيف تعادل مع بيراميدز: استغليت دفاعهم

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 22:44

كتب : FilGoal

مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي

"فريق يمتلك العديد من اللاعبين المميزين وسعيد بالتعادل" هكذا علق مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي على التعادل مع بيراميدز.

وتعادل الإنتاج مع بيراميدز اليوم الثلاثاء إيجايبا بهدف لمثله في ملعب السلام في الجولة 19 من الدوري المصري.

وتحدث مختار مختار لقناة "أون سبورت" قائلا: "لعبنا بشكل جيد وطلبت من اللاعبين الضغط على دفاع بيراميدز لاستغلاله لصالحنا ونجحنا في تسجيل هدفا".

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وواصل "كنا نستطيع تسجيل هدفا آخر للفوز ولكننا تراجعنا في النهاية بدون أدنى مبرر".

وأردف "في الـ10 دقائق الأخيرة تراجع اللاعبون خوفا من الهزيمة وهم السبب في ضغطنا بشكل كبير".

قبل أن يستدرك ويتم "لكنني سعيد بالتعادل ونتيجة مرضية بكل تأكيد".

ويحتل الإنتاج المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الأحمر الذي له خمس مباريات مؤجلة، فيما خاض نظيره العسكري كل مواجهاته.

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مختار مختار الإنتاج الحربي

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