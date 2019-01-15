تألق عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي في مباراة اليوم أمام بيراميدز وكان سببا رئيسيا في خروج فريقه بنقطة التعادل الثمينة فما هو السبب؟ وما هو موقفه من الانضمام لمنتخب مصر؟

وتعادل الإنتاج الحربي مع بيراميدز في ملعب السلام اليوم الثلاثاء إيجابيا بهدف لمثله في إطار الجولة 19 من الدوري المصري في لقاء شهد خمسة تصديات حاسمة لعامر عامر.

وتحدث عامر عامر لـFilGoal.com قائلا: "كانت مباراة صعبة أمام الكثير من اللاعبين المهاريين".

وأردف "في تلك المباريات الكبيرة تركيزي وتركيز أي لاعب يرتفع أكثر وما حدث هو إنني ركزت مع كل ما يفعله كل لاعب بشكل منفرد لدراسة تحركاته وتسديداته".

وتابع "شاهدت لقاء المصري وبيراميدز مباشرة ودرست كل تحركات كل اللاعبين مثل عبد الله السعيد وكينو الذي لم يلعب اليوم".

وأردف "أمس شاهدت لقاء المصري وبيراميدز مرة أخرى وأعتقد أن نجاحي اليوم كان بسبب اجتهادي وعملي وتحضيري جيدا للقاء".

وشدد عامر عامر "عقب تجديد تعاقدي مع الإنتاج أصبح تركيزي منصب بالكامل على المباريات فقط بعد فترة كان تفكيري فيها منشغلا بأمر التجديد".

وأردف "الآن أطمح للانضمام لمنتخب مصر كي أكون ضمن كتيبة الفريق في كأس أمم إفريقيا 2019".

وأكمل "قدوم أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب لمباريات الإنتاج ومتابعته لي بشكل مستمر وحديثه المستمر معي يجعلني أحلم بالانضمام لمنتخب مصر".

وعن هل يعاني مركز حراسة المرمى في مصر من أزمة رفض عامر عامر ذلك الوصف وقال: "أنا لا أتفق مع من يقول ذلك بل حراسة المرمى في مصر بخير".

وأتم "هناك العديد من الحراس المميزين والكل يخطئ أحيانا لكن كلهم مميزين وأي منهم يستطيع ارتداء قميص منتخب مصر".

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