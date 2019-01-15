يظهر محمود حمادة لاعب خط وسط الإنتاج الحربي بشكل جيد خلال الموسم الجاري مع الفريق العسكري ما دفع وجود تكهنات حول انتقاله للأهلي.

محمود حمادة النادي : الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي

ولكن يملك الإنتاج أفضلية لضمه بسبب أحقية شرائه من مصر المقاصة فما هو سبب تألقه وهل تحدث الأهلي معه بالفعل لضمه؟ محمود حمادة يجيب لـFilGoal.com.

وتحدث محمود حمادة لـFilGoal.com عن سبب تألقه مع الإنتاج قائلا: "مختار مختار مدرب الفريق هو السبب الرئيسي بكل تأكيد نتيجة عمله الدؤوب معنا".

وواصل "مختار مختار يجعلنا نحفظ كل شيء بشكل جيد ونواجه الفرق ونحن نعرف كل شيء عنهم".

وشارك محمود حمادة مع الإنتاج الموسم الجاري في 19 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وواصل صاحب الـ25 عاما حديثه عن موقف الإنتاج في جدول الترتيب قائلا: "بالتأكيد نعمل على إنهاء الموسم في المربع الذهبي سيكون أمرا رائعا".

وتابع "ولكننا نفكر في كل مباراة بشكل منفرد ونركز عليها ولا نشغل بالنا بأي شيء آخر".

ويحتل الإنتاج المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الأحمر الذي له خمس مباريات مؤجلة، فيما خاض نظيره العسكري كل مواجهاته.

مصيره مع الإنتاج والمقاصة

انضم محمود حمادة للإنتاج قادما من مصر المقاصة على سبيل الإعارة لموسم ونصف فما هو مصيره في نهاية الموسم الجاري؟

أجاب لاعب المقاصة السابق "حتى الآن لا أعرف إدارة الإنتاج تريد استمراري والمقاصة تحدث معي يريد عودتي".

وواصل "لكن الإنتاج يملك بندا في تعاقده مع المقاصة يتيح شرائي نهائيا حال دفع مبلغ معين".

وبسؤاله عن رغبته قال: "لا أفكر في أي شيء حاليا فلا أريد تشتيت نفسي عن عملي وأترك كل شيء لنهاية الموسم".

هل يوجد عرض من الأهلي؟

انتشرت أنباء حول رغبة الأهلي في ضم محمود حمادة فهل حدثت مفاوضات رسمية؟

أجاب لاعب الإنتاج "لا حتى الآن مجرد أحاديث شفهية من بعض الوكلاء".

وأردف "لم يتحدث معي أي شخص من الأهلي بشكل رسمي لضمي وإن أرادوا ضمي فعليهم الحديث مع إدارة الإنتاج حال شرائي أو المقاصة حال عودتي لهم".

وشدد "بالتأكيد شرف أن يرتبط اسمي بالأهلي".

وعن هل يخشى الرحيل من الأهلي مثلما حدث مع العديد من اللاعبين في الفترة الأخيرة جراء عدم مشاركتهم في المباريات رد محمود حمادة "لا فكل شيء بالعمل يصبح جيدا".

وتابع "إن حدث وانتقلت إلى الأهلي فسوف أجتهد وأبذل كل ما في وسعي للمشاركة والتألق معه".

قبل أن يستدرك ويؤكد مجددا "لكن كما قلت الأهلي لم يحدثني رسميا".

وعن هل يرغب في الاحتراف قال: "بالتأكيد هو الأولوية ولكن لا توجد لدي عروض حاليا".

كيف بدأت مسيرته ومن هو مثله الأعلى؟

وعن كيف بدأت مسيرته قال: "أنا من مواليد عام 1994 وبدأت في صفوف الأوليمبي وانتقلت منه إلى مصر المقاصة ثم الإنتاج الحربي".

وتابع "ألعب في أي مكان في وسط الملعب وأجيد اللعب بقدمي اليمنى واليسرى وأستطيع اللعب في مركزي 6 و8".

وعن مثله الأعلى في مصر وأفضل لاعب حاليا قال: "مثلي الأعلى حسام غالي، والأفضل حاليا هو وليد سليمان".

أما عن انضمامه لمنتخب مصر أتم محمود حمادة حديثه "لم يتحدث معي أي شخص من الجهاز الفني للمنتخب وأتمنى ارتداء قميص الفريق فنحن نلعب من أجل تلك اللحظة".

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