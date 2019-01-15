رسميا - هاري كين يغيب لشهر ونصف على الأقل عن توتنام

أعلن نادي توتنام عن غياب هاري كين مهاجم الفريق عن مباريات الفريق رسميا لمدة شهر ونصف على الأقل.

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وكان كين قد تعرض للإصابة في مواجهة الفريق الأخيرة أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

وأوضح نادي توتنام في بيانه الرسمي أن الفحوصات الأولية أكدت إصابة اللاعب في رباط الكاحل الأيسر.

وأشار البيان إلى أن اللاعب سيتم إعادة تأهيله ومراقبته من الطاقم الطبي للفريق ومن المتوقع أن يعود إلى التدريب في أوائل شهر مارس المقبل.

ويغيب بذلك كين عن تسع مواجهات لتوتنام ومباراة أرسنال يوم 2 مارس قد تشهد عودته الأولى بعد الإصابة.

ولن يلعب كين مواجهة تشيلسي يوم 24 يناير في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما لن يواجه ريكستال بالاس في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والمقرر إقامتها 27 من الشهر نفسه.

وفي الدوري الإنجليزي يغيب كين عن ست مباريات للسبيرز وهم على الترتيب فولام وواتفورد ونيوكاسل وليستر سيتي وبيرنلي وتشيلسي.

وأيضا يغيب كين عن مواجهة الذهاب لتوتنام أمام دورتموند في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومرت 22 جولة من الدوري الإنجليزي ويتساوى هاري كين مع محمد صلاح وبيير أوباميانج في صدارة الهدافين بـ 14 هدفا لكل منهم.

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