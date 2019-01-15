مونديال اليد - سيناريوهات تأهل مصر للدور الثاني.. الفوز في المباراتين قد لا يكفي

ينتظر منتخب مصر لكرة اليد مواجهة قوية ومصيرية أمام المجر ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد.

ويخوض الفراعنة مواجهة المجر في السابعة من مساء غدا الأربعاء بالبطولة المقامة في دولتي ألمانيا والدنمارك حتى 27 من الشهر الجاري.

ويقع منتخب مصر في المركز الرابع برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن أنجولا صاحبة المركز الخامس، وبفارق أفضلية المواجهات المباشرة لقطر صاحبة المركز الثالث.

بينما ينفرد منتخب السويد بالصدارة برصيد 6 نقاط يليه المجر برصيد 5 نقاط ويتذيل الأرجنتين الترتيب برصيد نقطة واحدة.

جميع الاحتمالات متاحة من أجل التأهل أو الإقصاء، إذ يتأهل أول ثلاث منتخبات للدور الثاني في النظام الجديد بمونديال اليد.

مصر لديها مواجهتين أمام المجر مساء الأربعاء وضد أنجولا في ختام دور المجموعات يوم الخميس.

أولا: الفوز في المباراتين

في حالة فوز مصر على منتخبي المجر وأنجولا فيرتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط، لكن في أي مركز يتواجد الفراعنة؟ يعتمد ذلك على نتائج المنافسين.

مباريات أخر جولتين:

مصر ضد المجر، وأنجولا أمام الأرجنتين، وقطر في مواجهة السويد (مباريات الجولة الرابعة يوم الأربعاء)

مصر ضد أنجولا، وقطر أمام الأرجنتين، والسويد في مواجهة المجر (مباريات الجولة الختامية يوم الخميس)

بعد فوز مصر في أخر مباراتين قد لا يكفي ذلك في التأهل، إذ قد يحتل الفراعنة المركز الرابع غير المؤهل للدور الثاني.

وتحتل مصر المركز الرابع في الحالة الآتية، فوز المجر على السويد في المباراة الختامية وفوز قطر على منتخبي السويد في الجولة الرابعة والأرجنتين في الختام.

في تلك الحالة تتربع المجر في الصدارة بـ 7 نقاط، يأتي خلفه قطر بـ 6 نقاط ثم السويد بنفس الرصيد ومصر رابعا بـ 6 نقاط أيضا.

في تلك الحالة مصر تتأخر عن السويد وقطر بسبب المواجهات المباشرة إذ خسر الفراعنة أمام المنتخبين في أول جولتين. (وفقا للوائح الاتحاد الدولي)

وفي نفس التوقيت يمكن لمصر التأهل بعد الفوز في أخر جولتين في حالة فوز السويد على المجر في الختام أو تعثر قطر أمام السويد أو الأرجنتين.

ثانيا: الفوز في مباراة واحدة

رغم أن الفوز في مباراتين قد لا يكفي في التأهل للدور الثاني إلا أن لمصر حظوظ أيضا في حالة الفوز في مباراة.

في حالة الفوز على أنجولا، يرتفع رصيد مصر إلى 4 نقاط ويمكن التأهل كثالث إذا فازت السويد على قطر، وتعادلت قطر مع الأرجنتين، وفازت الأرجنتين على أنجولا.

في تلك الحالة تتفوق مصر بـ 4 نقاط على الأرجنتين (4 نقاط) وقطر (3 نقاط) وأنجولا (نقطتين)، والتفوق على التانجو يأتي بسبب المواجهات المباشرة.

الدور الثاني:

يتأهل أول ثلاثة منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الثاني ويتم تقسيم 12 منتخبا على مجموعتين ويتأهل الأول والثاني من المجموعتين إلى المربع الذهبي.

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