تعثر جديد لـ بيراميدز.. تعادل أمام الإنتاج في غياب كينو

فشل فريق بيراميدز في الفوز على الإنتاج الحربي للمرة الثانية في الدوري المصري هذا الموسم وتعادل معه بهدف لكل فريق ضمن الجولة الـ19 للمسابقة.

ويعد هذا التعادل هو الثاني على التوالي لبيراميدز في الدوري بعد مواجهة المصري البورسعيدي السابقة.

وتعادل بيراميدز للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم مع الإنتاج بنفس نتيجة مباراة الدور الأول بينهما.

أحداث المباراة

دخل بيراميدز المباراة بعدة تغييرات في التشكيل الأساسي بإبعاد كل من أحمد الشناوي وعلي جبر وكينو عن المواجهة لمنحهم قسطا من الراحة قبل مواجهتي طلائع الجيش والزمالك المقبلتين في الدوري.

وسجل محمد مجدي "افشة" هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 19 من ركلة جزاء حصل عليها إيريك تراوري بعد عرقلة من عبد الرحمن رمضان.

ثم تعادل الإنتاج الحربي في الدقيقة 40 برأسية رائعة من جيمس تيدي وبعد عرضية من أحمد شديد قناوي.

مع بداية الشوط الثاني بدأ بيراميدز بالهجوم وأهدر أكثر من فرصة خطيرة لعبد الله السعيد و سيفوينتي.

وكاد أحمد شديد قناوي أن يسجل الهدف الثاني للإنتاج في الدقيقة 70 بعدما سدد بقوة وتصدت العارضة للكرة.

وبعد دقيقتين انفرد أحمد مصطفى "لالا" لاعب وسط الإنتاج بمرمى المهدي سليمان وسدد خارج الشباك.

وسيطر بيراميدز على الدقائق الأخيرة من المباراة وسجل ناصر منسي هدفا في الدقيقة 92 بعد متابعة لتسديدة نبيل عماد ولكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل.

وطالب لاعبو بيراميدز بركلة جزاء بعدما لمست الكرة في يد مدافع الإنتاج ولكن الحكم أشار إلى ركلة ركنية.

لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 وهو الثاني على التوالي لبيراميدز بعد مواجهة المصري البورسعيدي.

بهذا التعادل وصل بيراميدز إلى النقطة 35 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، ورفع الإنتاج رصيده إلى النقطة 27 في المركز الخامس.

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