الأمور ستختلف مع رمضان صبحي؟.. رسميا - رحيل مدرب هدرسفيلد من منصبه

الإثنين، 14 يناير 2019 - 20:14

كتب : FilGoal

هدرسفيلد - ليفربول

أعلن نادي هدرسفيلد الإنجليزي رحيل دافيد فاجنر المدير الفني للفريق من منصبه.

هدرسفيلد يحتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة فقط من 22 مباراة.

انتصاران فقط حققهما فاجنر هذا الموسم في الدوري مع هدرسفيلد، بينما سقط في فخ الهزيمة 15 مرة.

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وكشف النادي الإنجليزي عن رحيل دافيد فاجنر من منصبه بالتراضي بعد جلسة جمعت بين المدرب ورئيس النادي.

رمضان صبحي انضم من هدرسفيلد إلى الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وتحدث فاجنر عن رمضان صبحي في وقت سابق، قائلا: " رمضان كان غير محظوظ بعض الشيء بسبب ظروف الموسم. بعد فترة من موسم الإعداد تعرض لإصابة قبل بداية الدوري الإنجليزي واحتاج وقتا للتعافي".

وأضاف "وعندما استعاد بعضا من لياقته كان هناك بعض اللاعبين الآخرين الذين تقدموا عليه في الفريق ولم يستطع أن يجد مكانا في الفريق الأول".

وسيتولى مارك هدسون مساعد فانجر، مسؤولية تدريب هدرسفيلد بشكل مؤقت.

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