إبراهيموفيتش يفتح النار على رونالدو: ما فعله ليس تحديا

الإثنين، 14 يناير 2019 - 19:42

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش - رونالدو

هاجم زلاتان إبراهيموفيتش، نجم يوفنتوس الحالي كريستيانو رونالدو، نافيا أن يكون انتقاله من ريال مدريد إلى السيدة العجوز بمثابة "تحدي جديد".

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وقال إبرا الذي يلعب حاليا للوس أنجلوس جالاكسي، في تصريحات لجريدة فوتبول نيوز الهولندية: "كريستيانو يتحدث عن التحديات الجديدة، يظن أن اللعب لفريق مجهز للفوز بالدوري الإيطالي كل عام تحديا؟".

وأضاف "قبل أعوام، التحدي كان أن يلعب يوفنتوس في الدرجة الثانية، وأن يقوده اللاعبين إلى الدرجة الأولى".

وأتم "اللعنة! الذهاب إلى يوفنتوس ليس تحديا".

وسبق لإبراهيموفيتش أن لعب لكل من إنتر ميلان ويوفنتوس وميلان في إيطاليا.

وانتقل رونالدو مطلع هذا الموسم من ريال مدريد إلى يوفنتوس في صفقة قدرت بـ100 مليون يورو.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري الإيطالي حاليا مع السيدة العجوز، مسجلا 14 هدفا في 19 مباراة.

اقرأ أيضا

آخر مستجدات مستشفى الأهلي

اسمان جديدان في قائمة الأهلي الإفريقية وقائمة مباراة الساورة

دفاع روبيرتسون عن صلاح

حسابات التأهل والصدارة في كأس آسيا

حوار مطول مع تركي آل الشيخ

كريستيانو رونالدو زلاتان إبراهيموفيتش

نرشح لكم

أخر الأخبار

شوبير: محمد فضل هو الأقرب لمنصب مدير بطولة أمم إفريقيا.. الأولوية له 5 دقيقة | مصر
مونديال اليد - ما هي البطاقة الزرقاء التي حصل عليها لاعب الأرجنتين أمام مصر 9 دقيقة | رياضات أخرى
الترجي يكشف عقوبات الكاف ضده بسبب نهائي إفريقيا أمام الأهلي 29 دقيقة | إفريقيا
الاتحاد: ندرس صفقة تبادلية مع دجلة وبيراميدز 36 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد - مصر تحقق الانتصار الأول بعد صحوة متأخرة ضد الأرجنتين 55 دقيقة | رياضات أخرى
الأمور ستختلف مع رمضان صبحي؟.. رسميا - رحيل مدرب هدرسفيلد من منصبه ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك