إبراهيموفيتش يفتح النار على رونالدو: ما فعله ليس تحديا

هاجم زلاتان إبراهيموفيتش، نجم يوفنتوس الحالي كريستيانو رونالدو، نافيا أن يكون انتقاله من ريال مدريد إلى السيدة العجوز بمثابة "تحدي جديد".

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وقال إبرا الذي يلعب حاليا للوس أنجلوس جالاكسي، في تصريحات لجريدة فوتبول نيوز الهولندية: "كريستيانو يتحدث عن التحديات الجديدة، يظن أن اللعب لفريق مجهز للفوز بالدوري الإيطالي كل عام تحديا؟".

وأضاف "قبل أعوام، التحدي كان أن يلعب يوفنتوس في الدرجة الثانية، وأن يقوده اللاعبين إلى الدرجة الأولى".

وأتم "اللعنة! الذهاب إلى يوفنتوس ليس تحديا".

وسبق لإبراهيموفيتش أن لعب لكل من إنتر ميلان ويوفنتوس وميلان في إيطاليا.

وانتقل رونالدو مطلع هذا الموسم من ريال مدريد إلى يوفنتوس في صفقة قدرت بـ100 مليون يورو.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري الإيطالي حاليا مع السيدة العجوز، مسجلا 14 هدفا في 19 مباراة.

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