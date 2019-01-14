الكشف عن – موعد وتوقيت كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية موعد وتوقيت مواجهة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ريال مدريد سيواجه برشلونة في الثاني من شهر مارس 2019.

وستقام المباراة في التاسعة إلا ربع بتوقيت إسبانيا، أي في العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية.

مواجهة الذهاب في كامب نو انتهت بفوز ساحق لـ برشلونة بخماسية مقابل هدف أمام ريال مدريد.

برشلونة في المركز الأول برصيد 43 نقطة من 19 مباراة بفارق 5 نقاط عن الوصيف أتليتكو مدريد.

الملكي ريال مدريد في المركز الرابع برصيد 33 نقطة بالتساوي مع إشبيلية صاحب المركز الثالث.

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