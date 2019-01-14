الأهلي يقيم احتفالية وداع لـ كوليبالي قبل انضمامه إلى الشرطة العراقي

الإثنين، 14 يناير 2019 - 13:29

كتب : أحمد الخولي

كوليبالي - الأهلي - فيتا كلوب

أقام مسؤولو النادي الأهلي احتفالية وداع للمدافع المالي ساليف كوليبالي وذلك بعد رحيله رسميا عن صفوف الفريق لينضم إلى الشرطة العراقي.

وأحضر مسؤولو النادي كعكة للاحتفال بجانب تكريم اللاعب ومنحه درع النادي.

وكان الأهلي قد قرر الاستغناء عن اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

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وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق إن فريقه قد وافق على بيع المدافع المالي إلى نادي الشرطة العراقي. (طالع التفاصيل)

وانضم صاحب الـ30 عاما للأهلي الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

وشارك المدافع المالي في 22 مباراة مع المارد الأحمر، كان أخرها في الفوز أمس السبت على فيتا كلوب 2-0 في افتتاح مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويزامل كوليبالي معروف يوسف لاعب الزمالك السابق في الفريق الذي يدربه مدرب الزمالك السابق، نيبوشا يوفيفيتش.

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