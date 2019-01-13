بالفيديو – إنتر يكتسح بينفينتو 6-2 ويصل ربع نهائي كأس إيطاليا

الأحد، 13 يناير 2019 - 22:14

كتب : FilGoal

إنتر

اكتسح فريق إنتر ضيفه بينفينتو بسداسية مقابل هدفين في دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

إنتر لم يحتج أكثر من دقيقتين ليفتتح التسجيل عن طريق ماورو إيكاردي من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة الخامسة سجل أنتونيو كاندريفا هدفا صاروخيا من تسديدة قوية هزت شباك بينفينتو وكتبت الهدف الثاني لـ إنتر.

أخبار متعلقة

تقرير - فالنسيا سيرحل عن يونايتد بنهاية الموسم.. إنتر مهتم بضمه وكيلة إيكاردي: التجديد مع إنتر مستبعد.. واهتمام إسباني وإنجليزي تقرير - إنتر ميلان يرغب في ضم آشلي يونج بالفيديو - إنتر يسقط إمبولي بصعوبة وتورينو يعطل لاتسيو

وقبل نهاية الشوط الأول أحرز دالبيرت إستيفاو الهدف الثالث لإنتر من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

لاوتارو مارتينيز سجل هدفين في الدقيقتين 48 و66 وبينهما سجل روبيرتو أنسيني هدف بينفينتو الأول من ركلة حرة مباشرة.

الدقيقة 74 شهدت الهدف الثاني لـ بينفينتو من رأسية فيليبو باندينيلي.

وأختتم كاندريفا سداسية إنتر بهدف أخير في اللحظات الأخيرة من المباراة.

والتحق إنتر بـ لاتسيو وميلان ويوفنتوس وفيورنتينا في ربع نهائي كأس إيطاليا.

اقرأ أيضا

الزمالك يمهد نصف الطريق لمجموعات الكونفدرالية

خسارة جديدة لمصر في مونديال اليد

الاتحاد السكندري يرغب في ضم جناح الأهلي

صفقة جديدة للأهلي

تاريخ أحمد الأحمر

في إيطاليا إنتر بينفينتو

نرشح لكم

أخر الأخبار

هنري: نحن على الطريق الصحيح.. وفابريجاس يقرأ ما بين السطور 2 دقيقة | أوروبا
سولاري: إيسكو؟ ليس لدي شيء شخصي تجاه أحد.. واللعب بـ3 مدافعين لتعويض الغيابات 9 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – فرص ضائعة بالجملة.. مارسيليا وموناكو يتعادلان في ظهور فابريجاس الأول 15 دقيقة | أوروبا
سيبايوس: أشعر بالمرارة لتصرف جماهير بيتيس.. ولهذا تركني راموس أسدد 38 دقيقة | أوروبا
حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 45 دقيقة | الدوري المصري
أزمة سيدات اليد - رحاب جمعة تبكي: أريد اللعب بقميص منتخب مصر 56 دقيقة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك