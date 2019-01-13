بالفيديو – إنتر يكتسح بينفينتو 6-2 ويصل ربع نهائي كأس إيطاليا

اكتسح فريق إنتر ضيفه بينفينتو بسداسية مقابل هدفين في دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

إنتر لم يحتج أكثر من دقيقتين ليفتتح التسجيل عن طريق ماورو إيكاردي من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة الخامسة سجل أنتونيو كاندريفا هدفا صاروخيا من تسديدة قوية هزت شباك بينفينتو وكتبت الهدف الثاني لـ إنتر.

وقبل نهاية الشوط الأول أحرز دالبيرت إستيفاو الهدف الثالث لإنتر من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

لاوتارو مارتينيز سجل هدفين في الدقيقتين 48 و66 وبينهما سجل روبيرتو أنسيني هدف بينفينتو الأول من ركلة حرة مباشرة.

الدقيقة 74 شهدت الهدف الثاني لـ بينفينتو من رأسية فيليبو باندينيلي.

وأختتم كاندريفا سداسية إنتر بهدف أخير في اللحظات الأخيرة من المباراة.

والتحق إنتر بـ لاتسيو وميلان ويوفنتوس وفيورنتينا في ربع نهائي كأس إيطاليا.

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