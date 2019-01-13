سولشاير: علينا أن نؤمن بإمكانية الفوز في كل مباراة.. دي خيا لا يصدق

أغدق أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالمديح على حارسه ديفيد دي خيا، عقب فوز الشياطين الحمر على توتنام هوتسبير في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير عقب المباراة: "علينا أن نؤمن بأننا يمكننا الفوز في كل مباراة، لن نفعل ذلك، لكن علينا أن نتحلى بذلك الإيمان".

وشدد "هذه يجب أن تكون عقلية المجموعة".

وأردف "في الشوط الأول كنا ممتازين، في الشوط الثاني وضعونا تحت الضغط".

وأكمل "كان يمكننا التسجيل أكثر من مرة، وكذلك رباعي خط الدفاع كان جيدا، وديفيد دي خيا لا يصدق".

وتصدى الإسباني لـ11 تسديدة من عناصر توتنام ليؤمن الـ3 نقاط لرجال المدرب النرويجي.

وأتم سولشاير: "خلقنا فرصا كافية لننه المباراة قبل انتهاء الشوط الأول. إذا لم نسجل سنقع تحت الضغط ولكننا دافعنا بشكل متميز".

مانشستر يونايتد انتصر على توتنام بهدف مقابل لا شيء في قمة مثيرة نارية في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

هدف انتصار يونايتد جاء عن طريق ماركوس راشفورد قبل لحظات من نهاية الشوط الأول بعد تمريرة ولا أروع من بول بوجبا.

دي خيا تكفل وحيدا لمنع كل هجمات توتنام. 11 تسديدة بالتمام والكمال على مرمى مانشستر يونايتد ولم تهتز الشباك.















































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