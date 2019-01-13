سولشاير: علينا أن نؤمن بإمكانية الفوز في كل مباراة.. دي خيا لا يصدق

الأحد، 13 يناير 2019 - 21:46

كتب : FilGoal

سولشاير - مانشستر يونايتد - توتنام

أغدق أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالمديح على حارسه ديفيد دي خيا، عقب فوز الشياطين الحمر على توتنام هوتسبير في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير عقب المباراة: "علينا أن نؤمن بأننا يمكننا الفوز في كل مباراة، لن نفعل ذلك، لكن علينا أن نتحلى بذلك الإيمان".

وشدد "هذه يجب أن تكون عقلية المجموعة".

أخبار متعلقة

دي خيا: التصدي الأفضل ضد توتنام؟ لا أتذكر.. هذا هو يونايتد الحقيقي بالفيديو – جدار دي خيا لا ينهار.. يونايتد يحرق توتنام بشعاع حارسه تقرير: يونايتد يكتب اسم ساوثجيت في قائمة المرشحين لتدريبه بيان رسمي – ليدز يونايتد يدين مدربه بييلسا بعد واقعة التجسس

وأردف "في الشوط الأول كنا ممتازين، في الشوط الثاني وضعونا تحت الضغط".

وأكمل "كان يمكننا التسجيل أكثر من مرة، وكذلك رباعي خط الدفاع كان جيدا، وديفيد دي خيا لا يصدق".

وتصدى الإسباني لـ11 تسديدة من عناصر توتنام ليؤمن الـ3 نقاط لرجال المدرب النرويجي.

وأتم سولشاير: "خلقنا فرصا كافية لننه المباراة قبل انتهاء الشوط الأول. إذا لم نسجل سنقع تحت الضغط ولكننا دافعنا بشكل متميز".

مانشستر يونايتد انتصر على توتنام بهدف مقابل لا شيء في قمة مثيرة نارية في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

هدف انتصار يونايتد جاء عن طريق ماركوس راشفورد قبل لحظات من نهاية الشوط الأول بعد تمريرة ولا أروع من بول بوجبا.

دي خيا تكفل وحيدا لمنع كل هجمات توتنام. 11 تسديدة بالتمام والكمال على مرمى مانشستر يونايتد ولم تهتز الشباك.

اقرأ أيضا

الزمالك يمهد نصف الطريق لمجموعات الكونفدرالية

خسارة جديدة لمصر في مونديال اليد

الاتحاد السكندري يرغب في ضم جناح الأهلي

صفقة جديدة للأهلي

تاريخ أحمد الأحمر

توتنام هوتسبير مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

هنري: نحن على الطريق الصحيح.. وفابريجاس يقرأ ما بين السطور 3 دقيقة | أوروبا
سولاري: إيسكو؟ ليس لدي شيء شخصي تجاه أحد.. واللعب بـ3 مدافعين لتعويض الغيابات 10 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – فرص ضائعة بالجملة.. مارسيليا وموناكو يتعادلان في ظهور فابريجاس الأول 15 دقيقة | أوروبا
سيبايوس: أشعر بالمرارة لتصرف جماهير بيتيس.. ولهذا تركني راموس أسدد 38 دقيقة | أوروبا
حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 45 دقيقة | الدوري المصري
أزمة سيدات اليد - رحاب جمعة تبكي: أريد اللعب بقميص منتخب مصر 56 دقيقة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك