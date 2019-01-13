كشف مصدر مسؤول في المصري أن نادي أحد دخل منافسا قويا على ضم أحمد جمعة مهاجم الفريق.

أحمد جمعة النادي : المصري المصري

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مندوب نادي أحد رفع عرضه بـ10 آلاف دولار مقارنة بعرض الباطن".

أحمد جمعة شارك في 16 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم بقميص المصري، وسجل 3 أهداف.

ويحتل الباطن المركز الـ 14 على سلم ترتيب الدوري السعودي، أما أحد ففي المركز الـ16 والأخير.

وعلم FilGoal.com أمس أن الباطن اتفق على ضم جمعة مع موافقة الإدارة البورسعيدية، لكن عرض أحد غير الأمور بالنسبة لجمعة.

رحيل جمعة مرتبط بوصول مهاجم نيجيري إلى المصري، وهو ما سيحدث في الساعات المقبلة بحسب المصدر.

وفي المقابل كشف المصدر، أن محمد عبد اللطيف "جريندو" أيضا قريب من الباطن السعودي.

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