خاص الألومنيوم لـ في الجول: الأهلي لم يتمم صفقة مدافعنا.. لدينا عرضان ولكن

الأحد، 13 يناير 2019 - 20:14

كتب : حسام نور الدين

إسلام جابر

قال صلاح صالح المشرف على الكرة في الألومنيوم إن الأهلي لم يتمم صفقة مدافع الفريق، إسلام جابر.

وكشف صالح لـFilGoal.com: "الأهلي يتواصل معنا بشكل مستمر، ويؤكد تمسكه بضم اللاعب".

وأضاف "لكن انشغال مسؤولي النادي بإصابة محمد محمود وظروف القائمة تؤجل الحسم النهائي".

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وشرح "كذلك الأهلي يرغب في الاتفاق مع أحد أندية الممتاز لإعارته له، تمهيدا لعودته للأهلي مع بداية الموسم الجديد".

وأتم صالح "نملك عرضين من سموحة ومصر للمقاصة، لكننا ملتزمون بكلمتنا مع الأهلي. أتوقع حسم الأمور في الأيام القليلة المقبلة".

إسلام جابر من مواليد أغسطس 1995 يلعب في مركز الدفاع والظهير الأيمن مع فريق الألومنيوم.

واختبر الأهلي اللاعب في ودية شبين، التي تلت خسارة الأحمر من بيراميدز في الدوري.

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