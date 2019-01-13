تشكيل القمة – مارسيال وراشفورد يقودان كتيبة يونايتد.. وتوتنام بالقوة الضاربة

يقود الثنائي أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد خط هجوم مانشستر يونايتد في القمة المنتظرة أمام توتنام.

توتنام يواجه مانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساءً في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

ويغيب أليكسيس سانشيز عن تشكيل يونايتد بالكامل. الجناح التشيلي لم يسافر مع بعثة مانشستر إلى لندن.

روميلو لوكاكو يجلس على مقاعد البدلاء بينما يشارك الثلاثي لينجارد وراشفورد ومارسيال.

وسط مانشستر يونايتد يشهد تواجد الثلاثي بول بوجبا وأندير هيريرا ونيمانيا ماتيتش.

وفيما يلي تشكيل يونايتد بالكامل:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: أشلي يونج – ليندلوف – جونز – لوك شو.

الوسط: ماتيتش – بوجبا – هيريرا.

الهجوم: لينجارد – راشفورد – مارسيال.

على الجانب الآخر، يعتمد ماوريسيو بوكيتينو على كل العناصر الهجومية في فريقه.

هاري كين وخلفه ديلي آلي وسون و كريستيان إيركسن، مع سيسوكو في وسط الملعب بجانب هاري وينكس.

وفيما يلي تشكيل توتنام بالكامل:

حراسة المرمى: لوريس.

الدفاع: كيران تريبير - توبي ألدرفيريلد - يان فيرتونخين - بن دافيس.

الوسط: وينكس – إيركسن – ديلي آلي - سيسوكو.

الهجوم: هاري كين – سون.

طالع أيضا

أحمد الأحمر يكتب التاريخ

تعرف على تقييم صلاح أمام برايتون

مدافع ليفربول: الناس لا يعلمون مدى الضغط الذي واجهه صلاح

صفقة جديدة لـ الأهلي