يرى يوسف بن علي لاعب دائرة منتخب قطر أن المجموعة التي تضم فريقه ومصر مجموعة متكافئة وجميع الفرق تملك حظوظ في التأهل للدور الثاني.

ويلتقي المنتخب المصري بنظيره القطري في الرابعة والنصف من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد.

وسقط منتخب مصر أمام السويد في الافتتاح، بينما فجر منتخب أنجولا مفاجأة كبرى بتحقيق الانتصار على قطر في الثواني الأخيرة كأول فوز للفريق الإفريقي من 12 عاما.

وتواصل FilGoal.com مع يوسف بن علي لاعب دائرة منتخب قطر للحديث عن قوة المجموعة ومواجهة مصر.

وقال يوسف بن علي عن المجموعة الرابعة: "أرى أنها مجموعة متكافئة وبها ضغط كبير بسبب تعدد مدارس وأتوقع مباريات بمستوى عال وإن شاء الله الأفضل يتأهل للدور الثاني".

وعن توقعاته للمتأهلين الثلاثة من المجموعة أوضح بن علي "من الصعب جدا توقع الفرق المتأهلة من المجموعة بسبب تقارب المستوى، بالنسبة لي السويد الأوفر حظا في ضمان التأهل يأتي بعده بمسافة منتخب المجر أما باقي المنتخبات فلديه فرصة في التأهل".

ويقع منتخبا مصر وقطر في المجموعة الرابعة بالمونديال والتي تضم بجوارهما السويد والمجر والأرجنتين وأنجولا.

وبالحديث عن فرص مصر وقطر في ظل وجود السويد والمجر قال بن علي: "مصر وقطر قدما مستويات جيدة في أخر ثلاث نسخ من بطولة العالم ولديهما حظوظ كبيرة في التأهل، على المستوى الشخصي أتمنى صعود المنتخبين للدور الثاني".

وعن رأيه في النظام الجديد أوضح "أظن أن النظام الجديد أكثر صعوبة على اللاعبين، لكن في الوقت نفسه هو أفضل بالنسبة للمتابعين بسبب قوة المنافسة وتوقع بوجود مباريات كبيرة عن الأدوار الإقصائية في السابق".

ويتأهل من النظام الجديد ثلاثة منتخبات من كل مجموعة للدور التالي على أن يتم تقسيم المنتخبات المتأهلة على مجموعتين يتأهل منهما الأول والثاني للمربع الذهبي، وذلك بدلا من تأهل أربعة منتخبات للدور ثمن النهائي على طريقة النظام الإقصائي.

وأخيرا بالحديث عن سبب تراجع مستوى قطر عن نسخة 2015 قال بن علي: "هناك تغييرات كبيرة على المستوى القطري في الفترة الأخيرة خاصة على مستوى اللاعبين".

وأتم حديثه "لدينا عدد من اللاعبين الشباب ونسعى لتقديم صورة مشرفة للعالم العربي ونأخذ المباريات خطوة بخطوة".

وسجل يوسف بن علي 4 أهداف في المباراة الإفتتاحية لقطر بالمونديال الحالي والتي شهدت خسارة العنابي أمام أنجولا 23-24.

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