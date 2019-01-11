كرة يد - مصر تخسر أولى مبارياتها في المونديال أمام السويد

الجمعة، 11 يناير 2019 - 22:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد - كرة يد

خسرت مصر يوم الجمعة أمام السويد بنتيجة 27-24 في أولى مبارياتها في الدور الأول لكأس العالم لكرة اليد 2019.

وأنهى السويديون الشوط الأول في الملعب الملكي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن متفوقين بنتيجة 13-11 واستطاعت مصر إدراك التعادل قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة لكن خبرة وجودة لاعبي المنتخب الاسكندنافي حسمت المواجهة.

واحتلت مصر المركز السادس والأخير في المجموعة بلا رصيد من النقاط وبعدد أهداف -3.

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بينما ارتقت السويد لصدارة المجموعة وتليها أنجولا بفارق الأهداف.

وتلعب مصر يوم الأحد أمام قطر التي خسرت مباراتها الأولى يوم الجمعة أمام أنجولا في مفاجأة كبيرة.

وتضم المجموعة الرابعة أيضا الأرجنتين والمجر اللتين تعادلتا بنتيجة 25-25.

وتقام البطولة من 10 إلى 27 يناير في الدنمارك وألمانيا.

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