مورينيو: طرح اسمي للعودة إلى أنديتي السابقة دليل على بصمتي.. ولن أدرب بنفيكا

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو سعادته بتداول اسمه لتدريب أنديته السابقة، معتبرا الأمر شرفا كبيرا لشخصه.

مورينيو الذي أقيل مؤخرا من تدريب مانشستر يونايتد، يعد مدربا محتملا لـ ريال مدريد الإسباني الذي قاده في السابق ما بين 2010 و2013، والأمر ينطبق على نادي بنفيكا الذي أشرف على تدريبه في بداية مسيرته عام 2000.

"الاستثنائي" تحدّث إلى صحيفة "كوريرو دا مانيا" البرتغالية، وعلّق على ربط اسمه بأندية سابقة: "عندما يُطرَح اسم مدرب للعودة إلى مكان ما، فهذا يعني أنه ترك بصمة إيجابية هناك. شعرت بذلك عندما عدت إلى تشيلسي. عندما تعُرض العودة على شخص محترف، فهذا شرف كبير".

مضيفا: "الأمر لا يحدث بدفاع المقامرة العمياء، بل تسعى الأندية لاستقدام لاعبين ومدربين يعرفونهم بالفعل، أشخاص كانوا هناك، وإن تقدّموا بعرض، فهذا يعني أنهم يعرفون قيمة هذا الشخص".

وعن إمكانية عودته لتدريب بنفيكا الذي أقال مدربه روي فيتوريا مؤخرا وعيّن برونو لاجي كمدرب مؤقت، استبعد مورينيو هذه الاحتمالية: "لا أنوي العمل في البرتغالي. الطريقة المثلى لاحترام نادٍ عظيم (بنفيكا) ورئيس عظيم، هو القول إنني لم أتلق عرضا. أنا بخير حاليا، لست خيارا محتملا لتدريب بنفيكا".

مورينيو (55 عاما) تولى تدريب بنفيكا في سبتمبر 2000، قبل أن يستقيل من تدريبه يوم 5 ديسمبر بعد خلافات مع الإدارة.

اقرأ أيضا:

الحضري لـ في الجول: أنا مثل الجندي لا أكف عن انتظار استدعاء المنتخب.. وهذه رسالتي لصلاح

في الجول يكشف خطة التغلب على ضغط المباريات لصيانة ملاعب أمم إفريقيا "مشكلة للإسماعيلية"

عامر حسين يعلن عبر في الجول – ملعب وعدد جمهور مباراتي الزمالك مع طنجة والاتحاد ضد الهلال

بلاغ جديد من مجلس الأهلي إلى النائب العام ضد رئيس الزمالك ومطالبة برفع الحصانة البرلمانية

من معضلة ملاعب البطولة إلى موقف إلغاء الدوري وممثلين مصر إفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن كأس الأمم