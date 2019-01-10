رسميا - بريزينتيشن تحصل على حقوق جميع مباريات مصر في مونديال اليد

حصلت شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للاتحاد المصري لكرة اليد على حقوق إذاعة مباريات منتخب مصر في مونديال اليد.

وينطلق مونديال اليد مساء اليوم الخميس بدولتي ألمانيا والدنمارك حتى 27 من الشهر الجاري.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته غدا الجمعة في التاسعة والنصف مساء أمام السويد.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات السويد والمجر والأرجنتين وأنجولا. (جدول مباريات مصر)

وأعلن الموقع الرسمي لبطولة العالم 2019 عن شراء شركة بريزنتيشن حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري في البطولة.

ولم تعلن الشركة المصرية عبر صفحتها حتى الآن عن القناة المصرية الناقلة لمباريات منتخب الفراعنة في مونديال اليد.

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