رسميا – عاشور الأدهم من الاتحاد السكندري إلى حرس الحدود

الخميس، 10 يناير 2019 - 00:55

كتب : هاني العوضي

الاسماعيلى الاتحاد توريك جبرين عاشور الأدهم

وافق نادي الاتحاد السكندري على انتقال عاشور الأدهم لاعب وسط الفريق إلى حرس الحدود رسميا.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري عن إتمام انتقال عاشور الأدهم لاعب وسط الفريق إلى نادي حرس الحدود بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسب بيان النادي، فإنهم وافقوا على انتقاله إلى حرس الحدود نظرا لأن عقده مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتقديرا لمجهوداته مع النادي.

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عاشور الأدهم يلعب لنادي الاتحاد السكندري منذ عام 2015 قادما من النادي المصري، وانتقل اللاعب إلى نادي المريخ السوداني منتصف الموسم قبل الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يعود للفريق السكندري.

وبدأ الأدهم مسيرته في النادي المصري، قبل أن ينتقل إلى الزمالك عام 2010، ومنه إلى الجونة بعد موسم واحد مع الفريق الأبيض. عاشور عاد بعد ذلك إلى المصري في 2013، قبل أن ينتقل للزمالك في 2015.

صاحب الـ33 عاما لعب هذا الموسم 8 مباريات فقط مع الاتحاد السكندري في بطولة الدوري، ولم يسجل فيهم أي هدف.

ويحتل حرس الحدود -العائد للدوري الممتاز هذا الموسم- المركز التاسع حتى الآن برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.

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